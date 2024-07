Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, scomparsa di Giacomo Bozzoli, la compagna: “Sotto choc dopo sentenza”

Non si arrestano le indagini in merito alla scomparsa di Giacomo Bozzoli, l’imprenditore bresciano sparito dopo che ha ricevuto condanna all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, gettato nella forno della fonderia di famiglia.

Ieri è rientrata in Italia la moglie del “fuggitivo”; leggasi Antonella Colossi, assieme al loro figlio, e una volta sentita dagli inquirenti ha spiegato di non sapere nulla, di non essere a conoscenza di dove sia il marito. “Dopo la sentenza ho perso la memoria”, avrebbe detto, come riferisce RaiNews. Ricordiamo che per i famigliari non esiste il reato di favoreggiamento. Le ultime tracce portano ad un albergo in Spagna.

Romeo Conte, morto a 68 anni il regista/ Era l'ideatore e il direttore del Prato Film Festival

Ultime notizie, inchiesta di Verona su Chico Forti

La procura di Verona ha aperto una inchiesta in merito ad una vicenda che vede come protagonista Chico Forti, il condannato per omicidio che è tornato in Italia a maggio dopo una lunga detenzione in America. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, un detenuto avrebbe riferito che Chico Forti avrebbe chiesto ad un altro condannato se conoscesse qualche ndranghetista per poter mettere a tacere Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli.

Incidente Casalmaggiore: auto nel Po è omicidio-suicidio?/ Video, i sospetti verso il marito

Entrambe le firme de Il Fatto Quotidiano non sono mai stati “morbidi” con Chico Forti, e secondo il detenuto che ha fatto scoppiare il caso, l’ex surfista voleva in qualche modo “fargliela pagare”. Sulla vicenda sta indagando la procura di Verona che vuole vederci chiaro.

Ultime notizie: pioggia di cenere dell’Etna su Catania, torna la paura per il vulcano

L’aeroporto di Catania Fontanarossa che nella giornata di ieri – venerdì 5 luglio 2024 – era stato chiuso a causa della pioggia di cenere dell’Etna, è stato riaperto al traffico alle ore 16:00 dopo che le piste sono state completamente ripulite dalla cenere vulcanica che ha letteralmente ricoperto il comune siciliano; il tutto – purtroppo – non prima che decine di voli venissero dirottati, cancellati o hanno subito pesanti ritardi. Seppur ora la situazione sia fortunatamente tornata in ordine e l’Etna ha interrotto la sua fase parossistica che ieri ha tenuto decine di curiosi con il naso puntato al cielo per assistere allo spettacolare (e potenzialmente terribile) evento naturale; si moltiplicano le proteste da parte dei viaggiatori, specialmente i turisti che ieri si sono visti cancellare il volo e hanno dovuto rimodulare le loro vacanze, ma per ora non sono ancora emersi dettagli sugli eventuali rimborsi da parte delle compagnie aeree.

Massoud Pezeshkian, chi è il nuovo presidente dell'Iran?/ Medico 69enne aperto all'occidente

Madre e figlio di 6 anni muoiono a Rimini dopo che la madre si è lanciata dal tetto

Un biglietto di scuse è stato trovato sul cadavere di una donna di 40 anni che stamani si è lanciata dal tetto del palazzo in cui viveva – da una altezza di circa 30 metri – tenendo in braccio il suo giovanissimo figlio di appena 6 anni. La donna (secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti) soffriva da tempo di depressione e stava assumendo alcuni farmaci e per ora non sembrano esserci dubbi sull’intento chiaramente suicidiario della donna che è arrivata a compiere un omicidio-suicidio portando con sé la giovane (e involontaria) vittima. I corpi sono stati trovati da una condomina che ha subito allertato sia il 118 che le Forze dell’ordine; ma nonostante il tempestivo intervento i paramedici non hanno potuto far altro che constatare sul luogo il decesso di madre e figlio. Sconvolti – ovviamente – sia il compagno della donna, che i suoi genitori (e nonni del bambino di 6 anni), che per ora sembrano preferire un certo riserbo, sicuramente stretti nel cordoglio per l’atroce perdita.

Le ultime notizie sui risultati delle elezioni nel Regno Unito

Le elezioni che si sono svolte ieri nel Regno Unito – come da pronostico ampiamente atteso da quasi tutti gli osservatori – hanno visto un largo successo da parte dei laburisti; a discapito dell’ovvio – e conseguente – crollo dei conservatori capitanati dal primo ministro uscente Rishi Sunak, che con una mossa inaspettata si è assunto in prima persona la responsabilità del sorpasso da parte dei rivali. Il nuovo leader inglese, Starmer, è stato ricevuto dal Re Carlo III che – da tradizione inglese – gli ha affidato la carica di Primo Ministro, poco prima di lasciarlo alla ‘mercè’ dei giornalisti ai quali ha dichiarato che “il Paese vuole il cambiamento”; e non a caso dobbiamo anche notare che il partito conservatore ha ottenuto ieri il risultato peggiore dalla sua fondazione, nell’ormai lontanissimo 1834.

Ultime notizie: partono oggi i saldi estivi del 2024

Al via oggi – dopo una lunga attesa – ai saldi estivi del 2024 che secono le stime (spesso corrette) di Confcommercio dovrebbero generare un giro d’affari complessivo di circa 3,2 miliardi di euro, tutti a beneficio dei migliaia di negozianti che lavorano sul nostro bel territorio; aumentati ulteriormente dall’apporto dai turisti stranieri. Una stagione dei saldi nella quale si avranno le consuete speranze da parte dei consumatori per poter trovare l’oggetto desiderato fortemente scontato; mentre i commercianti – da parte loro – cercheranno di svuotare i magazzini in una fase caratterizzata da una certa ‘stanchezza’ dei consumi, sia per l’innalzamento dei prezzi che per la sempre alta (ma fortunatamente in costante diminuzione) inflazione. In molte località si sono registrate anche delle lamentele da parte dei commercianti che volevano una partenza anticipata dei saldi e non sono riusciti ad ottenerla.

Due morti nella notte in un’auto precipitata nel Po: le ultime notizie da Casalmaggiore

Nella notte scorsa – intorno alle 3:30 – un’auto è finita nel fiume Po e i due occupanti, un uomo e una donna, sono morti dopo qualche minuto di agonia: la tragedia si è verificata in quel di Casalmaggiore proprio al confine che divide la provincia di Mantova da la vicina Cremona. Le due vittime – hanno appurato gli inquirenti dopo aver recuperato dalle acque e dal fango l’auto su cui viaggiavano – avevano rispettivamente 55 e 53 anni, ma resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente con alcune voci che ipotizzano che la donna fosse già morta in un altro (il secondo in una sola giornata) tragico caso di omicidio-suicidio; ma per ora è ancora presto per definirlo nel dettaglio e solamente l’autopsia potrà darci delle risposte esatte.











