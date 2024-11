La settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine, moltissimi telespettatori però sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà dopo la solita pausa del weekend. Con le loro vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare l’attenzione di tantissimi fan, questi infatti puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio. L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre ed è disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay, novità e colpi di scena non mancano mai.

Le anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web fanno sapere che nella puntata che andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 Rosa sarà sempre più convinta che Pasquale non c’entri nulla con l’aggressione subita da Don Antoine. Secondo la Picariello, infatti, ad accoltellare il parroco in chiesa sia stato qualcun altro. Intanto, Damiano affiderà il figlio di Luisa ai servizi sociali in attesa di scoprire come si sia svolta davvero la vicenda.

Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 2 dicembre 2024: Niko e Valeria litigano ancora, Diego affronta il padre

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole Niko ha fatto una sorpresa al padre prenotando i biglietti della nave per la Sicilia, trascorreranno il Natale tutti insieme proprio come desiderava lui. La sua decisione però ha infastidito non poco Valeria, lei infatti non partirà con loro e non è affatto felice dell’organizzazione delle loro vacanza di Natale. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio che andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 su Rai 3 i due continueranno a discutere.

Nel frattempo Diego e Ida troveranno finalmente la casa perfetta per loro, per poter iniziare una nuova vita insieme al piccolo Tommy dopo il brutto periodo che hanno affrontato a causa di Ferri. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Raffaele non sarà favorevole alla loro sistemazione, infatti non vuole che i due lascino Palazzo Palladini. Nella puntata di lunedì 2 dicembre 2024 il portiere chiederà a Giulia se può liberare una stanza per il figlio e la Kovalenko, Ida però non sarà assolutamente d’accordo. Diego dovrà affrontare il padre per fargli capire che hanno preso la decisione di andare via per evitare che Ida possa incontrare spesso Roberto Ferri nel palazzo.