Dopo la consueta pausa del weekend Un posto al sole torna in onda oggi su Rai Tre alle 20.50 con nuove ed intriganti vicende che come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera partenopea, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, martedì 3 dicembre 2024, come al solito novità e colpi di scena non mancheranno.

Dopo che Damiano riuscirà a trovare Pasquale il ragazzino verrà affidato ai servizi sociali. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di domani, martedì 3 dicembre 2024, Luisa si rivolgerà a Niko e lui accetterà di seguire il caso di suo figlio. Nel frattempo Rosa farà un incontro che le farà fare i conti con alcuni dubbi su come siano andate davvero le cose quando Don Antoine è stato aggredito in chiesa.

Anticipazioni Un posto al sole, martedì 3 dicembre 2024: Roberto Ferri ostacola il lavoro di Saviani

Nei precedenti episodi di Un posto al sole, in preda alla disperazione per le minacce di Gagliotti, Costabile ha iniziato a ricattare Castrese. Confesserà al padre che il fratello è gay se non lo convincerà a fare affari con la famiglia GAgliotti, nell’episodio di martedì 3 dicembre 2024 continuerà a fare pressioni su Castrese.

Nel frattempo Michele continuerà a lavorare alla sua inchiesta sul caporalato e ci sarà una svolta molto importante nella puntata che andrà in onda domani su Rai Tre. Le anticipazioni di Un posto al sole, però, fanno sapere che nonostante Filippo offrirà il suo appoggio a Saviani il suo lavoro potrebbe essere ostacolato da Roberto Ferri. L’imprenditore infatti continuerà ad intromettersi nelle questioni della radio e degli inserzionisti e con il suo comportamento potrebbe rivelarsi un grosso ostacolo per il giornalista. Ci sarà poi un confronto tra Poggi e il figlio, Niko si renderà conto che Jimmy ha bisogno di più attenzioni.

