Un’altra settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e i suoi tantissimi fan sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della consueta pausa del weekend. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda venerdì 1 novembre 2024, come al solito i colpi di scena non mancheranno. L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì su Rai 3 alle 20.50 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi ascolti. A causa delle voci che da un po’ circolano nel quartiere Rosa sarà molto preoccupata e sottopressione, soprattutto perché i pettegolezzi hanno ferito non poco Manuel.

Nelle precedenti puntata di Un posto al sole la Picariello, dopo aver provato a mantenere le distanze da Don Antoine, gli ha raccontato cosa dicono sul loro rapporto nel quartiere. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio di venerdì 1 novembre 2024 il parroco si renderà conto che la situazione è degenerata ed è arrivato il momento di fare qualcosa per cercare di risolvere la problematica che si è creata.

Anticipazioni Un posto al sole, venerdì 1 novembre 2024: Viola in crisi dopo la dichiarazione di Eugenio

A causa del difficile periodo che Damiano sta attraversando dopo la morte del suo collega Viola negli ultimi giorni è apparsa non poco preoccupata per Renda e per il loro rapporto. Durante la festa di Halloween organizzata dalla professoressa per Antonio e per i suoi amici Eugenio si è subito accorto che l’ex moglie non era serena e quando ha provato a capire cosa fosse successo lei si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Tra loro tanti sono stati gli alti e bassi quando il loro matrimonio è giunto al capolinea, per il bene del figlio però stanno provando ad avere un rapporto sereno.

Nicotera dopo aver consolato Viola l’ha lasciata senza parole con una dichiarazione d’amore inaspettata, mentre provava a confortarla infatti le ha confessato che dopo la fine della loro relazione lui non ha mai smesso di amarla. Le parole del magistrato non lasceranno la Bruni indifferente, le anticipazioni infatti fanno sapere che nella puntata di venerdì 1 novembre 2024 sarà in crisi. Tra loro potrebbe esserci un nuovo riavvicinamento? Dopo aver ascoltato l’ex marito la Bruni potrebbe rendersi conto che anche lei prova ancora dei sentimenti, la loro storia d’amore potrebbe quindi non essere finita in modo definitivo. Cos’altro succederà domani a Un posto al sole? Manuela si troverà in una delicata situazione e ci penserà Manuel e salvarla, i due appariranno molto vicini e la complicità che si creerà tra loro insospettirà Micaela, la Cirillo infatti potrebbe provare un po’ di fastidio e gelosia.