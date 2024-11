Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 7 novembre 2024: Barbara De Santi gelosa di Vincenzo ‘dà di matto’ Puntuale come sempre anche oggi a partire dalle 14.45 circa su Canale5 Maria De Filippi sarà al timone di una nuova puntata di Uomini e Donne in cui si alterneranno il Trono Over, con le dame e il cavalieri del parterre ed il Trono Classico con i quattro tronisti Francesca Sorrentino, Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon. Presenti in studio a commentare, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che spazio avrà il Trono di Francesca Sorrentino, mentre Alessio si accomoderà al centro studio con Prasanna e Margherita ma con quest’ultima deciderà di chiudere.

E le anticipazioni Uomini e Donne della puntata del 7 novembre 2024 svelano che ci sarà il continuo del confronto tra Barbara De Santi e Vincenzo. Nella puntata di ieri la dama ha rivelato di provare un forte sentimento per uno dei cavalieri, Vincenzo, e che durante un’esterna i due si sono baciati. Tuttavia quando l’uomo ha ammesso di voler conoscere anche altre donne e che trova attraente Ilaria è esplosa la sua gelosia, gelosia che continuerà anche nella puntata di oggi. Barbara De Santi scossa e gelosa minaccerà di abbandonare il parterre di Uomini e Donne nonostante Vincenzo e persino Maria De Filippi cercheranno di farla ragionare e tornare in se.

Uomini e Donne anticipazioni, puntata 7 novembre 2024, Francesca esce con Francesco: Paolo geloso

Da Uomini e Donne anticipazioni si scopre che ampio spazio avrà anche il Trono Classico e chi sono i tronisti che saranno protagonisti della puntata di oggi, giovedì 7 novembre 2024. Dopo Michele Longobardi che è uscito in esterna con Amal scatenando irritazione in Alessio Pecorelli, oggi sarà il turno di Francesca Sorrentino. Si vedrà l’esterna di Francesca Sorrentino con Francesco, uno dei ultimi corteggiatori arrivati. I due trascorso una piacevole serata insieme e la tronista sembra abbastanza presa. Tutto ciò, ovviamente, scatenerà la gelosia di Paolo che dirà la sua ma non in maniera eclatante.

Sempre per quanto riguarda il Trono Classico Alessio Pecorelli elimininerà Amal dopo che la corteggiatrice è uscita in esterna con l’altro tronista, Michele Longobardi mentre nella puntata di oggi del dating show condotto da Maria De Filippi, sempre stando alle anticipazioni, non si dovrebbe parlare del trono di Martina De Ioannon. Non è chiaro, invece, se continuerà ad avere spazio Gemma Galgani, sempre più prese dal suo nuovo corteggiatore Fabio C. nonostante quest’ultimo inizia a non apprezzare l’eccessiva gelosia della dama torinese.

Uomini e Donne quando in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne non resta che ricordare che l’appuntamento con il dating show è per tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5 ma è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity e dopo la messa in onda è possibile rivedere tutte le puntate. Le repliche invece vanno in onda su La5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.45 fino alle 21.25.