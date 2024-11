Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione oggi 19 novembre 2024: Trono Classico di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne 2024? Oggi, martedì 19 novembre 2024, ci sarà una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi e si scoprirà che cosa succederà a tutti i protagonisti, sia del Trono Classico che del Trono Over. Nella registrazione di ieri non sono mancati momenti salienti come il bacio tra Gemma e Fabio ed una segnalazione bomba sul tronista Alessio Pecorelli che pare che abbia delle frequentazioni al di fuori del programma ed a tal proposito non mancano segnalazioni.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne, invece, si apprende che nella puntata di oggi protrebbero essere protagoniste del Trono Classico dovrebbero essere Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, assenti ieri. La tronista romana sta continuando la sua conoscenza con Ciro Solimeno anche se non mancano gli alti e bassi, sembra però molto invaghita del corteggiatore napoletano e per molti lui potrebbe essere la sua scelta. Francesca invece continua la sua conoscenza con Francesco e Paolo. Non è chiaro se si parlerà di nuovo di Michele Longobardi ed Alessio Pecorelli.

Uomini e Donne, registrazione puntata del 19 novembre 2024: tutti i protagonisti del Trono Over

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione della puntata di oggi, 19 novembre 2024, spazio avrà anche il Trono Over con tutti i suoi protagonisti. Al centro dell’attenzione continua ad esserci Gemma Galgani e la sua frequentazione con il cavaliere Fabio C. nonostante Tina Cipollari faccia di tutto per screditarla agli occhi del cavaliere riproponendo foto imbarazzanti e audaci della dama. Vincenzo e Ilaria sono usciti insieme dal programma e così hanno fatto ancora prima Marcello e Giada.

Spazio continua ad avere Mario Cusitore che dopo aver troncato con Morena Farfante e Margherita Aiello non ha iniziato nessuna frequentazione seria, così come Barbara De Santi, che nei giorni scorsi ha addirittura minacciato di abbandonare il programma dopo la rottura con Vincenzo che non ha ancora incontrato il cavaliere giusto. Insomma c’è molta ‘carne al fuoco’ che cosa succederà nella registrazione di oggi?