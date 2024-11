Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 novembre 2024: cosa potrebbe accadere

Nuova registrazione di Uomini e Donne per le dame, i cavalieri e i tronisti che tornano in studio oggi, venerdì 29 novembre 2024, per registrare nuove puntate. Occhi puntati su Gemma Galgani che, dopo aver cullato il sogno di trovare l’amore, si è ritrovata a vivere una nuova delusione a causa della segnalazione ricevuta su Fabio Cannone. Quest’ultimo, nella registrazione del 28 novembre 2024, non volendo indagini sulla propria vita privata, ha preferito andare via senza dare spiegazioni.

Una vera batosta per Gemma Galgani che sperava di aver trovato in Fabio un uomo con cui costruire qualcosa. Nella registrazione odierna, Maria De Filippi potrebbe aprire nuovamente l’argomento con nuovi dettagli sulla segnalazione su Fabio. Il cavaliere, giunto in trasmissione esclusivamente per conoscere e corteggiare Gemma, tornerà in studio per difendersi dalla segnalazione o avrà chiuso totalmente la questione?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 29 novembre 2024

Attenzione anche al trono di Francesca Sorrentino che potrebbe avere un risvolto inaspettato. Nella registrazione di ieri, la tronista non era presente in studio e, nonostante i baci con Gianmarco e Francesco, non sembra particolarmente interessata a nessuno dei suoi corteggiatori. Ci sarà un epilogo inaspettato con la scelta di Francesca di abbandonare il trono? Spazio anche a Martina De Ioannon che è sempre più divisa tra Ciro e Gianmarco anche se con il primo continuano ad esserci incomprensioni e problemi.

Tra i protagonisti del trono over, invece, al centro dello studio, potrebbe accomodarsi Barbara De Santi che, nella registrazione di ieri, ha conosciuto due, nuove pretendenti che ha deciso di tenere. Sarà uscita con uno dei due? Anche Gloria Nicoletti continua a conoscere Alessio Pili Stella con cui c’è stato un bacio: la frequentazione continuerà o sarà giunta al termine? Per scoprire tutto, dunque, non ci resta che aspettare tutte le anticipazioni della registrazione.

