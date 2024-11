Contro ogni pronostico, Gemma Galgani e Fabio Cannone si sono lasciati. Ce lo rivela Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie su Instagram, dove come sempre pubblica le anticipazioni Uomini e Donne. Ma cos’è successo? Facciamo un passo indietro. Molti hanno pensato a questa come la volta buona per Gemma Galgani per uscire definitivamente dalla trasmissione con un compagno. Giunta a 74 anni e più di un decennio nel programma di Maria De Filippi, Gemma sembrava essersi davvero innamorata dell’americano Fabio, che l’ha conquistata con il suo fare da gentleman nonostante le critiche di Tina.

Gemma Galgani, segnalazione choc su Fabio a Uomini e Donne: "Ha una donna in Spagna"/ Lui abbandona lo studio

Tutto è sempre continuato al meglio, con tenerezze, esterne dolci e qualche bacio rubato. In tutto ciò, Gemma ha però lamentato la mancanza di un vero e proprio trasporto “intimo” da parte del cavaliere, che non si è mai lasciato andare ad un vero e proprio bacio appassionato. Oltre a quello si è aggiunta anche la presenza di Tina Cipollari, che ad ogni puntata non ha perso occasione per mostrare allo stesso cavaliere il passato di Gemma a Uomini e Donne, tra infiniti corteggiatori e sfilate osè. In tutto ciò, Fabio Cannone non ha mai battuto ciglio. Anzi, si è sempre dimostrato volenteroso di frequentare solo lei, dandole l’esclusiva. La notizia arrivata poco fa dalle storie di Pugnaloni ha però sconvolto il web. Ecco cos’è successo.

Maria De Filippi e la segnalazione su Barbara De Santi a Uomini e donne/ "L'albergo non ti vuole più"

Gemma Galgani, Fabio Cannone lascia lo studio di Uomini e Donne: “Non devi intrometterti nella mia vita privata”

La conoscenza tra Fabio e Gemma Galgani è giunta al capolinea secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne. Durante le ultime registrazioni è venuta a galla una verità scioccante sul cavaliere americano. A portare in studio il pettegolezzo è la stessa Gemma Galgani, che in puntata dirà di aver ricevuto dei messaggi nei quali si dice che in realtà Fabio è fidanzato con una donna in Spagna. La reazione di lui, al contrario di quanto si potesse pensare, è stata incredibile: ha abbandonato lo studio dopo aver intimato a Gemma di non fare indagini sulla sua vita privata.

Alessandra Amoroso: "Io famosa grazie a Maria De Filippi"/ "Durante il lockdown in psicanalisi per..."

Fabio, corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, non ha dunque negato il contenuto della segnalazione, ma è uscito dallo studio senza proferire parola. Sempre secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma lo ha seguito, e i due non sono più rientrati. Per ora non si sanno ancora ulteriori informazioni sull’esito del loro incontro fuori dallo studio di Maria De Filippi, ma quello che è certo per i fan, è che per la dama torinese non pare proprio esserci speranza per un fidanzamento come si deve. Nemmeno con il bel Fabio, che sembrava averle tolto ogni dubbio con un solo sguardo.