In vista delle festività natalizie la messa in onda di Uomini e Donne è stata sospesa e i tantissimi fan del noto dating show non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà a tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri dopo lo stop. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito a quello che succederà in trasmissione nelle nuove puntate che andranno in onda all’inizio del 2025, come al solito tante saranno le novità i colpi di scena.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, esterna piena di baci/ Parlano le amiche: "Sappiamo chi sceglie"

Martina De Ioannon continuerà a catturare non poco l’attenzione dei fan di Uomini e Donne, in molti si chiedono quando sceglierà e con chi deciderà di lasciare la trasmissione. La tronista è sempre più vicina a Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, una segnalazione resa nota da Alessandro Rosica rivela interessanti dettagli in merito al percorso dell’ex volto di Temptation Island. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che ritrae la tronista con Steri durante un’esterna, dove non sono mancati baci ed effusioni.

Michele Longobardi cacciato Uomini e Donne, Alessandra Somensi lo smaschera/ "Si lamentava corteggiatrici"

Martina e Gianmarco complici in esterna: baci ed effusioni sulla neve

Rosica ha fatto sapere che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno fatto un’esterna sulla neve, a Roccaraso, nello scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram i due sono stretti in un abbraccio. Il giornalista ha fatto sapere che non sono mancate effusioni e baci davanti alle telecamere, queste le sue parole. “Oggi, Martina De Ioannon e Gianmarco in montagna a Roccaraso. Si sono baciati tutto il tempo“.

Ai suoi seguaci Alessandro Rosica ha fatto poi sapere che l’interesse di Martina De Ioannon nei confronti di Gianmcarco sta crescendo sempre di più, sono state alcune amiche vicine alla tronista a farglielo sapere, potrebbe essere proprio lui la sua scelta. Altre interessanti anticipazioni sono trapelate sul web nei giorni scorsi, queste fanno sapere che la tronista andrà a Torre Annunziata a riprendere Ciro. Il corteggiatore dopo aver visto il suo bacio con Gianmarco ha abbandonato Uomini e Donne, quando lei gli ha chiesto di non rinunciare al loro percorso sembrava titubante ma alla fine deciderà di tornare in trasmissione.

Gemma contro Fabio a Uomini e Donne, Tina attacca: "Fa la vittima, persa e rozza"/ Dama: "Non rispettata"