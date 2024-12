Uomini e Donne, Martina De Ioannon durissima contro Gianmarco Steri: “Frivola non lo dici”

Dopo lo scontro di ieri nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un nuovo scontro tra Martina De Ioannon ed Gianmarco Steri. I due hanno provato a chiarirsi ma inizialmente non hanno trovato nessun punto di contatto tanto che la tronista si è rivolta in modo molto brusco con il corteggiatore: “Io non ti elimino però ti dico pensaci tu, pensa se sono la ragazza giusta per te, torna a casa ma pensaci tu” Gianmarco già in passato ha accusato la giovane di essere un po’ frivola ed oggi ha rincarato la dose: “Non sei decisa, non sei equilibrata, il carattere forte è questo? Forse siamo troppo diversi…”

A tali dichiarazioni a Uomini e Donne, Martina De Ioannon è sbottata durissima contro Gianmarco Steri: “Ho sopportato anche troppo. Con lui ho sempre parlato tanto. Forse entra in gioco la gelosia da parte tua e allora hai iniziato a sminuirmi. L’ho già avuta una persona così. Non mi sento in colpa anche se voglio divertirmi con la persona che ho davanti. E fare la cavolate assieme. Mi hai fatto nera perché ti ho detto che con te mi manca un passo? Non ti permetto di dirmi che sono frivola perché non sei il ragazzo mio.”

Martina e Gianmarco in crisi a Uomini e Donne ma interviene Maria De Filippi

Successivamente, invece, Gianmarco Steri ha provato a spiegare meglio le sue motivazioni e si è sbilanciato molto affermando chiaramente di provare dei sentimenti molto forti nei suoi confronti: “Mi piaci talmente tanto che quando finiamo l’esterne o le gambe che mi tremano.” Ed a questo punto che Martina De Ioannon ha provato a fargli capire il suo punto di vista: “A me piacete tutt’ e due, tu e Ciro e per questo che quando che sta male corro da uno e quando sta male l’altro vado dall’altro.” È intervenuta anche Maria De Filippi a sottolineare come tra i due ci sia una forte legame. Insomma tra Martina e Gianmarco di Uomini e Donne c’è una crisi profonda, riusciranno a superarla.