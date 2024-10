Se nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 2024, l’inizio tra Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo è stato più che positivo, nella seconda rischiamo di assistere ad una brusca retromarcia. Dunque, cosa succede tra i novelli sposi? La partenza per la luna di miele in Marocco, come dicevamo, era stata anticipata da feedback molto positivi da parte di entrambi. Sensazioni promettenti, capovolte da una gita in mongolfiera che ha risvegliato vecchi traumi nella commessa. La ventinovenne avverte infatti un forte senso di oppressione da parte del marito e improvvisamente mette un freno alla conoscenza e alla sua vicinanza.

Dopo diversi baci scambiati col compagno di avventure nella gita in mongolfiera, Valentina lo invita a rallentare, zittendolo in un confronto piuttosto pepato. Erik poi le farà capire che non ama essere trattato in questo modo e a sua volta le chiede gentilmente di darsi una regolata. Insomma, gli animi si scaldano e la tensione prende il posto dell’entusiasmo.

Così, Valentina ha cambiato idea su Erik Ilardo a Matrimonio a prima vista 2024? Non è dato saperlo, di certo la situazione tra i due sembra essersi capovolta rispetto alla prima puntata. Al punto che i novelli sposi arrivano a chiedere l’intervento dell’esperto Andrea, che consiglia loro di mettere da parte le esperienze negative del passato e guardare avanti.

Per farlo, l’esperto assegna a Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo dei compiti ben precisi per tentare un riavvicinamento e, almeno apparentemente, il clima sembra rasserenarsi. Durante la notte i due vivono così ore focose e il giorno successivo Valentina sente un forte imbarazzo davanti alle telecamere. Forse, però, questo può essere il primo mattoncino per trovare un nuovo equilibrio di coppia…

