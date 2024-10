Matrimonio a prima vista 2024, un dubbio attanaglia Valentina

Si avvicina la decisione finale per Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo a Matrimonio a prima vista 2024. La coppia decide di trascorrere gli ultimi giorni a casa di lui, dove Valentina ha l’occasione di approfondire il rapporto con la suocera. La mamma di Erik è molto gentile e accogliente nei suoi confronti e le regala uno splendido gioiello simbolo del matrimonio di Pescara. Qualcosa, tuttavia, sembra tormentare la ragazza che si domanda se il rapporto con Erik potrà proseguire dopo la fine del programma, considerando la distanza che li sperare. Lei infatti abita a Roma e in questo momento non sembra considerare l’idea di trasferirsi.

Chiara e Pietro, Matrimonio a prima vista 2024/ Dopo la crisi torna il sereno ma anche tanti dubbi

Allo stesso tempo la Pangallozzi sembra dispiaciuta al pensiero di vanificare tutto l’esperimento ma si chiede anche se possa valere la pena gettarsi a capofitto in questa relazione. I giorni trascorsi a casa di Erik proseguono tutto sommato senza intoppi, ma le domande sul futuro diventano sempre più invadenti. E per la coppia sta per arrivare il momento di prendere decisioni importanti…

Matrimonio a prima vista 2024, 7ma puntata/ Diretta e coppie: ultimi giorni prima della decisione finale

La distanza spaventa la coppia ma…

Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo stanno valutando il da farsi, all’improvviso la magia vissuta all’interno di Matrimonio a prima vista 2024 inizia a svanire. Dunque, quale futuro attende la coppia? Erik, che ha occasione di confrontarsi sulla questione con Valentina, inizia a ragionare sui pro e contro della distanza. Di certo, per dare linfa alla loro relazione bisognerebbe accorciarla, ma nessuno dei due in fondo è così convinto e probabilmente entrambi non se la sentono di fare il passo più lungo della gamba.

Tutto è nelle loro mani, ma il tempo inizia a stringer e l’idea che sembra prevalere è quella di iniziare, almeno inizialmente, è quella di una storia a distanza. Ma potrà funzionare? E, soprattutto, quanto potranno reggere così lontani?

Matrimonio a prima vista 2024, diretta / Diretta: coppie troppo costruite? Scatta la protesta