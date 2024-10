Erik e Valentina hanno vissuto una luna di miele piacevole ma i problemi sono dietro l’angolo

Dopo il viaggio di nozze, anche per Valentina Pangallozzi e Erik Ilardo di Matrimonio a prima vista 2024 arriva il momento di mettersi alla prova con la convivenza. Stando alle anticipazioni di questa sera, mercoledì 9 ottobre, l’uomo acconsentirà a vivere questa esperienza nella città dove risiede la commessa. Una decisione presa per accontentare Valentina, che teneva particolarmente al fatto che la convivenza iniziasse a casa sua e che lui potesse conoscere la sua quotidianità.

Entrambi sembrano approcciare alla convivenza col piede giusto, sulle ali dell’entusiasmo della vacanza e da qualche giorno di stacco che sembra averli uniti particolarmente. Ora Erik e Valentina vogliono capire se il rapporto tra di loro può trasformarsi in qualcosa di serio. Sarà dunque un gioco proposto dall’esperta Nada Loffredi ad agitare un po’ le acque, ma quale? Andiamo subito a scoprirlo…

Matrimonio a prima vista 2024: Valentina è gelosa di Erik, rischia di rovinare tutto?

Se il marito di Valentina disegna due cerchi che si incontrano (la sessuologa aveva chiesto alla coppia di disegnare due cerchi su un foglio bianco e di indicare a che punto fosse la conoscenza, ndr), Valentina resta ben distante da questa idea e infatti il suo disegno è molto più prudente. Sarà colpa delle insicurezze? O forse solo un po’ di gelosia?

La ragazza non ha mai fatto mistero di avere delle difficoltà a fidarsi degli uomini e ora questa sua ritrosia sta uscendo allo scoperto. Erik dal canto suo cerca di non fasciarsi la testa, anzi propone alla compagna di divertirsi con lui iscrivendosi ad un corso di ballo. La situazione degenera nel momento in cui Erik danza al fianco di una sensualissima insegnante…

