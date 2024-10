Tutto su Valentina Romani, l’attrice che interpreta Daniela Zuccoli in Mike

Nata a Roma il 16 giugno 1996, Valentina Romani è l’attrice che è stata scelta per interpretare Daniela Zuccoli, la moglie di Mike Bongiorno, in Mike, la fiction dedicata al grande conduttore e trasmessa da Raiuno. Pur essendo giovanissima, Valentina ha sempre avuto il sogno di fare l’attrice e sin da piccola ha evidenziato un innato talento per la recitazione.

“Ci vedevamo in Toscana, nella casa che la nostra famiglia ha vicino al mare, e passavamo l’estate insieme. Io davo indicazioni a tutti su cosa fare, e i miei zii e i miei genitori erano costretti ad assistere. Ho sempre amato raccontare le storie e inventarle. Crescendo, questo desiderio non è mai andato via. Anzi, si è rafforzato. Recitare è stata una scelta naturale. Dentro di me, sapevo di volerlo fare” ha raccontato in un’intervista. Un sogno che ha inseguito con determinazione, studiando e impegnandosi in tutte le sue attività fino a realizzarlo conquistando ruoli importanti in produzioni di successo.

Valentina Romani: tutti i ruoli

Valentina Romani inizia la propria carriera lavorando in teatro ma l’anno della svolta è il 2014 quando partecipa anche ad importanti produzioni televisive come Che Dio ci aiuti, Un passo dal cielo e Rex 8. Nel 2017 recita nella serie La porta rossa e, l’anno seguente, prende parte a Skam Italia. Ha lavorato anche Aldo Moro – Il professore, Masre Fuori e nel film di Nanni Moretti Il sol dell’avvenire.

Sul personaggio di Daniela Zuccoli, come riporta il portale DiLei, in un’intervista ha dichiarato: “La serie esplora un aspetto umano molto forte e importante, che forse è anche una chiave del successo di Mike: la sua capacità di entrare nelle case delle famiglie italiane e parlare a un pubblico vasto, dai più giovani ai più anziani, una sorta di comunicazione universale“,

