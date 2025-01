Valeria Graci e il rapporto finito male con Simon Russo: “Ho subito violenza psicologica”

Nei mesi scorsi Valeria Graci si è lasciata andare a delle curiose confessioni riguardanti il suo rapporto con Simon Russo, suo ex marito dal quale ha avuto il figlio Pierluigi, nato durante gli anni del loro matrimonio. E non sono mancati i dettagli incresciosi da parte dell’attrice, che ha confessato di essersi ritrovata a fare i conti con atteggiamenti scellerati da parte dell’ormai ex marito: “Ho subito violenza psicologica per diverso tempo; mi ha anche distrutto il cellulare sbattendolo contro il muro, l’ho denunciato” ha confessato l’attrice e spalla comica di Katia Follesa.

Un rapporto chiuso che ha ovviamente lasciato dei segni indelebili sulla pelle di Valeria Graci, che ha raccontato nel dettaglio di aver messo alle spalle gli anni di violenze e ansie grazie al supporto della sua famiglia, ai genitori e al figlio Pierluigi, che sono sempre stati al suo fianco.

Valeria Graci e il percorso di analisi dopo la battaglia psicologica con l’ex marito

In seguito al matrimonio consumato con Simon Russo, Valeria Graci ha confidato di essersi ritrovata ad affrontare un percorso in analisi nella speranza di mettere alle spalle le violenze subite e pagate a caro prezzo: “Per un periodo della mia vita mi sono sentita dire delle cose come “Sei una nullità” e ci ho creduto, sono andata in analisi e sono stata aiutata dalle mie amiche e dai miei genitori” ha raccontato l’attrice nel corso di una vecchia intervista rilasciata a Verissimo.

Riguardo invece a presunti ex fidanzati di Valeria Graci, non si hanno tracce, con l’attrice che ha però lasciato intendere di aver avuto delle conoscenze che non si sono poi rivelate giuste o che sono semplicemente capitate nel periodo sbagliato della sua vita. Adesso la comica si è professata single, in attesa che nella sua vita possa tornare ad accendersi la fiammella dei sentimenti.