Da qualche tempo a questa parte la cantante Alessandra Amoroso ha occhi solo e soltanto per il suo fidanzato Valerio Pastore. Un compagno che l’artista salentina tende a nascondere al grande pubblico, forse per proteggere e tutelare la propria privacy. D’altra parte il rapporto con Valerio è troppo speciale per metterlo a nudo coi fan e il grande pubblico. Di sicuro è un modo come un altro per sottolineare quanto sia importante per lei il nuovo fidanzato, di cui aveva accennato precedentemente in una intervista a Mano sul Cuore.

“Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata”, le parole di Alessandra su Valerio Pastore. Parole dolci e amorevoli, che raccontano il legame speciale che si è instaurato tra la cantante e il compagno. Come dicevamo, i due vivono il loro amore alla larga dal mondo dello spettacolo, evitando qualsiasi rumor o gossip.

Valerio Pastore al fianco di Alessandra Amoroso, col fidanzato la cantante è serena più che mai

Nei mesi scorsi, tuttavia, non sono mancate le paparazzate per la coppia, sempre più in sintonia e legata. Ma chi è e cosa sappiamo del fidanzato di Alessandra? Valerio Pastore è un tecnico del suono di origini campane. Non è mai stato particolarmente noto e non intende diventarlo. Al centro dei suoi interessi ci sono il suo lavoro e la storia d’amore con Alessandra Amoroso. Con Valerio al suo fianco, la cantante sembra aver trovato l’equilibrio perfetto, quello che probabilmente mancava nelle precedenti relazioni.

“Sono libera di essere ciò che sono, di essere me stessa in tutti i miei colori”, le parole della mitica Alessandra. Da quando nella sua vita è tornato l’amore, effettivamente, la cantante ha dato l’idea di aver trovato e assaporato una serenità mai sperimentata prima.