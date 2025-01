Valerio Scanu e il tumore: la confessione del cantante sulla malattia

Nei mesi scorsi il noto cantante e vincitore di Sanremo 2010 Valerio Scanu, lanciato al successo da Amici di Maria De Filippi, ha raccontato la sua battaglia con il tumore che lo ha costretto a fare i conti con una grande sofferenza. Valerio Scanu ha raccontato a Storie Italiane la sua malattia, entrando per la prima volta nei dettagli e raccontando ai telespettatori cosa lo ha attaccato negli ultimi anni e come è riuscito a gestire la complicata situazione:

Valerio Scanu a Ora o mai più, Rita Pavone sbaglia le parole della canzone/ Web: "Duetto imbarazzante"

“Gli dicevo che era una cicatrice da polmonite, nelle videochiamate con mio padre mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi ero inventato un’ordinanza del Comune di Roma” aveva confessato l’artista sardo nel corso di una intervista concessa a Eleonora Daniele tornando sul dramma vissuto da vicino. Di certo la volontà di Valerio Scanu non era quella di fare la vittima, ma di aprirsi e magari infondere coraggio a tante persone che quella battaglia la stavano affrontando da vicino.

Cinzia Primatesta, chi è la moglie di Antonino Cannavacciuolo/ "L'amore? E' scoppiato qualcosa in un istante"

Malattia Valerio Scanu e la battaglia con il tumore: “Luigi mi avrebbe aiutato”

Dopo il tumoretto al polmone, così ha voluto chiamarlo Valerio Scanu, il cantante ha avuto la fortuna di ritrovare l’amore nel corso della sua vita con Luigi, una scintilla scoccata sui social nel 2020, anche se la storia è poi sbocciata praticamente subito, con un incontro andato in scena tra i due. E avere al suo fianco quello che è diventato l’uomo della vita di Valerio Scanu, avrebbe reso sicuramente tutto più tranquillo:

“Se avessi avuto accanto Luigi in quel periodo, sono sicuro che lui mi sarebbe stato vicino” ha confidato il cantante a Oggi è un altro giorno riguardo al legame costruito con il compagno di vita. Oggi fortunatamente le cose sembrano tornate a sorridere a Valerio Scanu, che ha messo alle spalle il periodo nero con la malattia.

Serena Enardu, chi è la fidanzata di Pago/ Lei svela sul cantante di Ora o Mai Più: "Ecco cosa mi ha colpito"