Vampiretto, film su Italia 1 tratto da una serie di libri per ragazzi

Venerdì 3 gennaio, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 16:30, verrà trasmesso il film d’animazione Vampiretto. Si tratta di un lavoro del 2017 realizzato in Germania da diversi produttori, la cui distribuzione in Italia è stata curata da Notorius Pictures.

La regia di Vampiretto è di Richard Claus e , con soggetto tratto dai racconti scritti da Angela Sommer Bodenburg, mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione del regista, di Bodenburg e di Larry Wilson. La fotografia è stata realizzata da Niels Gronlykke, mentre il montaggio è curato da Job ter Burg. Nella versione originale il doppiaggio è stato affidato a Amy Saville, Rasmus Hardiker, Phoebe Givron Taylor, Jim Carter, Joseph Kloska, Tim Pigott-Smith e Alice Krige.

La trama del film Vampiretto: una parabola sull’amicizia tra “diversi”

In Vampiretto, Rudolf è un giovane vampiro di soli 13 anni. La sua è una vita molto complessa in ragione della persecuzione messa in atto nei confronti della sua famiglia da un cacciatore di vampiri che sembra essere implacabile. Non ha mai fatto del male a nessuno, ma nonostante questo il suo destino sembra essere ormai segnato.

Infatti, il cacciatore mette in atto una serie di piani per riuscire a stanarlo e finalmente ad ucciderlo. Lui vorrebbe catturare la sua intera famiglia ed è per questo che il povero vampiretto deve nascondersi costantemente senza poter avere una vita come tutti gli altri bambini. Un giorno però farà conoscenza di un suo coetaneo, Tony che diventerà ben presto il suo migliore amico.

Tra di loro c’è una così importante sintonia che Tony non teme assolutamente nulla e anzi si dimostrerà un valido alleato in quanto sarà lui ad aiutarlo nel portare avanti una tremenda lotta nei confronti del cacciatore. Unendo le loro forze e soprattutto utilizzando al meglio l’astuzia, riusciranno a far saltare tutti i piani del cacciatore che sta sviluppando per catturarli. Una serie di situazioni che saranno ancora più divertenti grazie a molteplici circostanze che si svilupperanno una dietro l’altra.