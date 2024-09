Buona la prima per Verdiana Zangaro che a Tale e Quale Show 2024 ha conquistato il cuore del pubblico e l’attenzione della giuria con la sua splendida imitazione di Arisa. La ex concorrente di Amici di Maria De Filippi questa settimana è chiamata ad una prova ancora più difficile, visto che dovrà imitare Celine Dion! La cantautrice francese, tra le voci più belle e potenti al mondo, è tra le indiscusse regine del pop contemporaneo. Voce inimitabile, inutile negare che per Verdiana Zangaro si profila una delle prove ed imitazioni più difficili di questo percorso, anche se la giovane cantante potrebbe riuscire nell’ardua impresa.

Del resto Verdiana Zangaro è dotata di una potenza vocale non indifferente che le ha permesso di farsi strada nel districato panorama musicale italiano. I presupposti per una grande imitazione ci sono tutti, considerando la voce della cantante che potrebbe così portare a casa la vittoria. Sarà così?

Verdiana Zangaro imita Arisa a Tale e Quale Show 2024: come è andata?

Intanto durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2024 Verdiana Zangaro și è confronta con l’imitazione di Arisa incontrando il favore del pubblico e della giuria. A cominciare da Stefano De Martino, giudice per una notte: “sono molto molto capito, addirittura mi sono dimenticato dell’imitazione e mi sono goduto la canzone come se ci fosse Arisa lì e mi sono emozionato”. Applausi anche da Giorgio Panariello: “molto brava, anche il trucco e parrucco si avvicina molto, poi ho notato che le protesi ti hanno penalizzato sull’interpretazione, ma sei stata straordinaria”.

Anche Alessia Marcuzzi ha apprezzato la prova canora di Verdiana Zangaro “sei stata bravissima, mi sono commossa ed emozionata, davvero sei stata fantastica. Un timbro di voce, un’estensione vocale e poi veramente tanto simile ed è difficile, Arisa ha una voce unica. Sei un fenomeno”. Infine Malgioglio: “conosco molto bene Arisa, lei ha una voce cremosa, armoniosa, limpida. Hai fatto un’ottima interpretazione, a tratti sei stata un pò calante, hai cantato molto bene, ma ci sono state delle imperfezioni. Comunque complimenti, voce molto bella, stonatina a tratti”.

Ecco l’imitazione di Verdiana Zangaro di Arisa a Tale e Quale Show 2024: