DIRETTA BARCELLONA BAYERN: CHE GRANDE SPETTACOLO!

La scintillante diretta Barcellona Bayern è attesissima nella serata di mercoledì 23 ottobre 2024: alle ore 21:00 si gioca al Montjuic, causa lavori di ristrutturazione al Camp Nou, per la terza giornata di Champions League 2024-2025. Il Bayern ultimamente è stato avversario molto indigesto al Barcellona, che dopo aver perso sul campo del Monaco all’esordio nel torneo si è rifatto con un 5-0 allo Young Boys; per ora le cose vanno bene ad Hansi Flick, che è anche primo nella Liga dove la sua squadra segna a raffica pur concedendo qualcosa in difesa, in più il lancio di parecchi giovani anche se con la sensazione che manchi ancora qualcosa per tornare ad essere una corazzata.

Il Bayern si è fatto sorprendere dall’Aston Villa nell’ultima giornata di Champions League; all’esordio nel 9-2 alla Dinamo Zagabria aveva centrato il record per maggior numero di gol in singolo match della competizione, in Bundesliga è del tutto intenzionato a riprendersi il titolo lasciato per strada l’anno scorso e dunque anche per Vincent Kompany il segno non può che essere positivo. Adesso però non possiamo che andare ad addentrarci nei grandi temi della diretta Barcellona Bayern, quindi aspettando che la partita prenda il via leggiamo insieme le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni qui al Montjuic.

DIRETTA BARCELLONA BAYERN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Barcellona Bayern sui canali della nostra televisione potrete rivolgervi a Tv8: la partita di Champions League infatti sarà trasmessa in chiaro e dunque tutti gli appassionati potranno seguire questo big match della terza giornata, che ovviamente verrà garantito anche sui canali della televisione satellitare – in questo caso per gli abbonati – con la possibilità consueta della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, ricordando che la mobilità è un’opzione che riguarda anche la piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA BAYERN

Flick ha ritrovato Gavi che però non dovrebbe essere titolare nella diretta Barcellona Bayern; in mezzo al campo la sensazione è che si vada con la conferma di Pedri, poi è ballottaggio tra Frenkie De Jong e Fermin Lopez cui l’allenatore tedesco sta dando spazio. In difesa ecco Cubarsì e Iñigo Martinez, con Koundé ovviamente a destra e Alejandro Balde a sinistra; in porta da vedere se possa arrivare l’esordio di Szczesny (in alternativa c’è Iñaki Peña), poi ecco Lamine Yamal, Raphinha e probabilmente il rientrato Dani Olmo che agiranno sulla trequarti, naturalmente in appoggio al grande ex Lewandowski che anche domenica ha realizzato una doppietta.

Modulo speculare per Kompany nella diretta Barcellona Bayern, con alcune mosse da definire: tutto fatto in difesa con Kim Min-Jae e Upamecano a protezione di Neuer, Kimmich torna a destra con Alphonso Davies a sinistra, ma in mezzo sono in tanti e dunque rischia il giovane Aleksandar Pavlovic, sulla pressione di Palhinha e Goretzka ma anche Laimer. Davanti Coman cerca un posto, a rimanere fuori potrebbe essere il veterano Thomas Mullerc con la conferma di un Olise in rampa di lancio, poi da valutare l’eventuale staffetta tra Leroy Sané e Gnabry, Kane naturalmente sarà la prima punta ed è galvanizzato dalla tripletta allo Stoccarda.

PRONOSTICO E QUOTE BARCELLONA BAYERN

Grande equilibrio nella diretta Barcellona Bayern anche per quanto riguarda le quote fornite dall’agenzia Snai: infatti c’è una differenza davvero minima tra le due ipotesi di vittoria, quella del Barcellona (segno 1) vale 2,30 volte quanto messo sul piatto mentre quella del Bayern, regolata dal segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 2,75 volte la cifra investita. Si discosta l’ipotesi del pareggio, per il quale puntare sul segno X: con questo bookmaker vi garantirebbe un guadagno corrispondente a 3,90 volte quella che sarà stata la giocata.