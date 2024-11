DIRETTA FERALPISALÒ TRIESTINA: I TESTA A TESTA

Pronti ad immergerci nei libri di storia nella diretta di Feralpisalò Triestina, match che quest’oggi segna 14 partite disputate tra le due formazioni. Quindi abbiamo ben tredici match da commentare e analizzare per capire che tipo di partita andremo a commentare e soprattutto chi tra le due compagini avrà o meno il favore del pronostico dalla sua parte. Su tredici pedine, abbiamo cinque tasselli che vanno ad indicare le vittorie della Feralpisalò, poi quattro i segni X usciti e infine altre quattro vittorie per la Triestina.

Parliamo dunque di una rivalità equilibrata nonostante si potrebbe pensare il contrario visto che la squadra di casa l’anno scorso era in Serie B. L’ultimo match disputato vede i padroni di casa di oggi trionfare 1-0 grazie alla rete arrivata dai piedi di Butic nel secondo tempo, bisogna poi tornare indietro di parecchi anni per una vittoria della Triestina risalente al 2019 per un 2-0 a Trieste. Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Feralpisalò Triestina, l’obiettivo è sempre quello di capire chi ha il favore ma questa volta matematico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FERALPISALÒ TRIESTINA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Feralpisalò Triestina sarà garantita come sempre da Sky e da Now, piattaforma che possiedono i diritti per la trasmissione di tutte le sfide dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che attualmente in corso. La partita sarà dunque visibile per tutti gli abbonati che potranno vedere l’incontro via streaming su smart phone, tablet o tramite il proprio pc utilizzando NOW TV oppure l’applicazione dedicata Sky Go.

FERALPISALÒ TRIESTINA, CASO RIENTRATO PER GLI ALABARDATI

La diretta Feralpisalò Triestina è in programma per domenica 17 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Lino Turina di Salò come partita valida per la quindicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Gli alabardati sono chiamati ad una trasferta impegnativa dopo quanto successo lo scorso turno fra il tecnico Clotet e Krollis con il caso che è rientrato dopo le scuse dello stesso allenatore ed il chiarimento avuto con i rappresentanti della società. L’ultimo posto con sei punti sin qui conquistati non è certo quello che si aspettavano i biancorossi a questo punto della stagione ma la speranza di salvezza resterà viva fino a che l’aritmetica non dirà altrimenti.

I gardesani, invece, si stanno molto più che barcamenando in zona playoff occupando infatti la quarta posizione con 25 punti, gli stessi del Trento davanti solo grazie ad una migliore differenza reti. L’obiettivo è di scalzare i gialloblu, vittoriosi nello scontro diretto dello scorso turno, continuando a puntare alla vetta. Ricordiamo inoltre che la direzione di questo incontro è stata affidata al signor Giorgio Vergaro, arbitro proveniente dalla sezione di Bari, a cui sarà offerto il supporto degli assistenti Vincenzo Russo di Nichelino e Daniele Sbardella di Belluno, senza dimenticare il quarto uomo che sarà invece Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

FERALPISALÒ TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni, in attesa del fischio d’inizio della diretta Feralpisalò Triestina, ci aiutano a capire quali saranno le scelte prese dai due allenatori per i rispettivi schieramenti di partenza per questa gara del girone A. Mister Aimo Diana, nonostante la sconfitta patita contro il Trento, non dovrebbe abbandonare il 3-4-2-1 affidandosi a Rinaldi in porta, Pilati, Pasini e Luciani in difesa, Pietrelli, Zennaro, Balestrero e Boci a centrocampo con Cavuoti e Di Molfetta alle spalle di Dubickas.

Il tecnico Pep Clotet, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe continuare a schierare i suoi giocatori con il 4-3-1-2 puntando sull’estremo difensore Roos e su Germano, Frare, Bianconi e Bijleveld a comporre il resto della difesa, Voca, Correia e Vallocchia sulla linea mediana, Attys sulla trequarti agendo alle spalle della coppia d’attacco costituita da D’Urso ed Olivieri.

FERALPISALÒ TRIESTINA, LE QUOTE

In ultima analisi proviamo adesso a considerare le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per quello che dovrebbe essere il pronostico dell’esito finale relativo alla diretta Feralpisalò Triestina valevole per il quindicesimo turno della Serie C. Secondo quanto offerto da Betsson, i padroni di casa sono di gran lunga i favoriti per aggiudicarsi i tre punti in palio dato che l’1 viene dato infatti ad appena 1.33 mentre il successo esterno degli ospiti è invece fissato addirittura a 8.50. Difficile pure che si possa concretizzare un pareggio, dove l’x è dato a 4.35, ed a pensarla in maniera simile è pure Zonagioco che però paga 4.25 per il pareggio e 8.00 invece per il 2.