VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PSV GIRONA: IL TABELLINO

Video PSV Girona che racconta una sfida fin da subito molto entusiasmante. La gara si sblocca dopo appena 16 minuti grazie alla rete di Flamingo. L’ex difensore del Sassuolo spedisce il pallone in porta con un colpo di testa dopo la rimessa lunga di Tillman. Lo stesso centrocampista americano entra poi nel tabellino di gara grazie alla rete al minuto 33. Azione solitaria e tiro che si insacca in porta. Nel primo tempo anche due ammonizioni, estratte dal direttore di gara ai danni di De Jong e Martinez.

Il secondo tempo racconta una sfida poco in discussione per quanto riguarda il risultato. Subito cartellini gialli ai danni di ben quattro giocatori: Gil, Martinez, Karsdorp e Dams. Martinez, essendo già stato ammonito nel corso del primo tempo, lascia il campo anzitempo. Nel corso della partita, cartellini anche per Stuani, Gazzaniga e Bakayoko. PSV che realizza ben due reti con Bakayoko e autogol di Krejci. In mezzo anche una rete annullata a Saibari. Vittoria per gli olandesi che salgono a quota cinque punti in classifica.

VIDEO PSV GIRONA: GOL E HIGHLIGHTS