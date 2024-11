DIRETTA PSV SHAKHTAR: TESTA A TESTA

Con la diretta PSV Eindhoven Shakhtar vivremo stasera in Champions League un evento a suo modo storico, perché olandesi e ucraini si affrontano per la prima volta in contesti ufficiali nelle loro rispettive storie. Eccoci allora ricorrere ancora una volta al sito specializzato Transfermarkt, che ci permette di confrontare il valore economico delle rose delle due società. Per gli olandesi del PSV Eindhoven possiamo evidenziare il fatto che l’intera rosa della società della città della Phillips vale globalmente 338,35 milioni di euro, il che significa una media di 12,53 milioni di euro a livello individuale per ciascun giocatore del PSV Eindhoven, numeri che possiamo definire di medio livello nel contesto della Champions League 2024-2025.

Per lo Shakhtar Donetsk sono invece anni sicuramente complicati e le difficoltà inevitabili in Ucraina si fanno sentire anche sui numeri economici della società: nel caso degli ospiti parliamo infatti di 160,20 milioni per il valore economico globale della rosa, mentre il valore medio individuale dei giocatori dello Shakhtar Donetsk è di 5,52 milioni di euro, poco meno della metà rispetto agli avversari odierni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PSV SHAKHTAR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Psv Shakhtar in tv sarà disponibile soltanto su Sky Sport 256: questo canale rientra nel pacchetto Calcio della televisione satellitare, e di conseguenza per assistere alla partita di Champions League in questo modo avrete bisogno di un abbonamento specifico, ricordando la possibilità di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, così come l’alternativa che viene rappresentata dalla piattaforma Now Tv, ma anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

PER CAMBIARE PASSO!

Siamo quasi arrivati alla diretta Psv Shakhtar, partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 27 novembre 2024 per la quinta giornata nel girone unico di Champions League 2024-2025. Abbiamo due squadre che inseguono i playoff con un passo non del tutto positivo, ma se non altro nell’ultimo turno è arrivata la prima vittoria: il Psv Eindhoven era reduce da due pareggi tra cui quello contro il Psg, e finalmente si è sbloccato con un roboante 4-0 al Girona con il quale si è rimesso in corsa per proseguire la sua marcia, peraltro adesso il calendario offre un’occasione davvero ghiotta per replicare il successo e scalare ulteriormente la classifica.

Lo Shakhtar Donetsk aveva raccolto solo un pareggio a Bologna (sbagliando un rigore) poi due sconfitte ed ecco il successo di misura sullo Young Boys, per gli ucraini dunque il contesto di presentazione di questa partita è simile ma abbiamo un punto in meno e una trasferta stasera, dettagli che potrebbero fare la differenza. Aspettando di sapere cosa succederà nella diretta Psv Shakhtar, proviamo a tracciare qualche considerazione utile sulle decisioni che competono ai due allenatori riguardo le probabili formazioni, ipotizzando i due undici che tra qualche ora si sfideranno a Eindhoven in una partita molto delicata.

PROBABILI FORMAZIONI PSV SHAKHTAR

Come affronterà la diretta Psv Shakhtar Peter Bosz? Con un 4-3-3 nel quale Walter Benitez sarà protetto da Flamingo e Boscagli in qualità di centrali difensivi, Karsdorp e Dams i due terzini che supporteranno un centrocampo nel quale Tillman e Til dovrebbero essere le due mezzali che agiranno insieme a Mauro Junior, in attacco la particolarità è che Pepi ha 9 gol in Eredivisie ma in Champions League gioca pochissimo perché il titolare è Luuk De Jong, con lui Johan Bakayoko e poi da valutare l’esterno sinistro che potrebbe uscire dal ballottaggio con Lozano, tornato a disposizione, e Driouech mentre Perisic è fuori dalla lista Uefa.

Verso la diretta Psv Shakhtar Marino Pusic ipotizza un modulo speculare: Riznyk il portiere, Konoplya e Pedro Henrique (se disponibile) i terzini mentre Bondar e Matvienko agiscono al centro della difesa, poi centrocampo con il dubbio Stepanenko (in ballottaggio con Kryskiv) insieme a Bondarenko e Sudakov. Nel tridente offensivo Sikan e Lassina Traoré si giocano la maglia da prima punta con il primo che parte nettamente favorito, Zubkov dovrebbe essere il laterale alto a destra mentre Eguinaldo, doppietta dalla panchina in campionato, tornerà titolare in questa partita di Champions League.

PSV SHAKHTAR: QUOTE E PRONOSTICO

È assolutamente netto il vantaggio della squadra olandese nella diretta Psv Shakhtar, questo ci dicono le previsioni stabilite dalla Snai secondo cui la quota sul segno 1 per la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita equivalente a 1,40 volte la giocata, laddove il segno 2 per il successo dello Shakhtar vi farebbe guadagnare una cifra ammontante a ben 7,25 volte quanto messo sul piatto e il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore corrispondente a 5,00 volte l’importo investito.