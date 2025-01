Diretta Braga Lazio, come arrivano le squadre alla partita

La diretta Braga Lazio delle ore 21.00 sarà valida per l’ottava e ultima giornata della fase a girone della nuova Europa League, ad andare in campo sarà la squadra migliore della competizione e che è ormai sicura della vetta della classifica e di aver passato il turno senza dover partecipare agli spareggi, la Lazio, che sfiderà i padroni di casa il cui cammino europeo ha vissuto diversi alti e bassi e che ora rischia di non passare neanche il primo turno occupando il 27° posto. I biancocelesti stanno stupendo anche in Serie A dove occupano il quarto posto, nell’ultima partita in Europa hanno vinto 3-1 contro la Real Sociedad, anche il Braga sta mantenendo fede alle aspettative e occupa il quarto posto in Liga Portugal, nell’ultima partita in Europa ha perso 2-1 contro l’Union Saint-Gilloise

Diretta Braga Lazio, come seguire la partita

Siamo all’ultimo atto della prima fase di Europa League e i tifosi laziali che non potranno andare in trasferta non devono disperarsi perché potranno gustarsi in Tv la diretta Braga Lazio in scena al Estadio Municipal de Braga su Sky Sport (canale 253 o 251) o connettersi in diretta streaming video su NowTv e SkyGo.

Probabili Formazioni Braga Lazio, i possibili 22 in campo

Per la difficile sfida in diretta Braga Lazio i padroni di casa dovrebbero giocare con il 3-4-2-1 del tecnico Carlos Carvalhal con Hornicek in porta, Bambu, Oliveira, e Niakate trio di difensori centrali, Fernandes e Martinez esterni con Gorby e Moutinho in mezzo al campo a completare il centrocampo, Horta e Zalazar sulla trequarti alle spalle di El Ouazzani. Gli ospiti invece potrebbero essere messi in campo da Marco Baroni con il solito 4-2-3-1 con Mandas tra i pali, Marusic e Pellegrini esterni bassi con Gila e Romagnoli difensori centrali a completare la linea difensiva, Guendouzi e Rovella in mediana, Zaccagni e Isaksen sulle fasce, Castellanos unica punta con Dia alle sua spalle.

Pronostico Braga Lazio, quote e possibile esito finale

La diretta Braga Lazio è una gara che potrebbe essere facile da pronosticare con gli ospiti favoriti per via del loro cammino in Europa League e la grossa differenza in classifica tra le due squadre, i padroni di casa però hanno bisogno dei 3 punti per entrare nelle prime 24 e gli ospiti potrebbero non essere interessati a lottare fino alla fine per vincere anche questa partita, e il Braga potrebbe alla fine spuntarla. Secondo gli esperti infatti lo Sporting Braga è quotato vincitore al 1.67, la vittoria della Lazio 5.00 mentre il pareggio 3.90