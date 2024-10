VIDEO SPAL PIANESE: LE AZIONI SALIENTI

Video Spal Pianese che racconta una sfida interessante fin dalle prime battute. Tra i giocatori più attivi c’è sicuramente il nome dell’islandese Karlsson. L’attaccante ex Vis Pesaro ha provato in precedenza con un tiro che finisce sull’esterno della rete. Poco dopo sfruttando il cross in mezzo da parte di Zammarini. La sua deviazione di testa termina non di molto fuori. Riesce anche a segnare ma il direttore di gara annulla per una posizione di fuorigioco. Sul tiro di Rao, che becca la traversa, l’attaccante si fionda sul pallone e spedisce in rete. Il guardalinee molto sicuro segnala la posizione di fuorigioco e annulla la rete del vantaggio ai ferraresi.

Nel secondo tempo il tecnico inserisce Antenucci al posto di Karlsson con il primo che va vicino alla rete calciando di sopra al portiere. La rete è nell’area e difatti arriva il vantaggio ferrarese con Rao che Spal-Pianese 1-0: vantaggio biancazzurro con Rao che insacca di testa, trafiggendo Boer. La Spal non chiude il match ed ecco che ci pensa la Pianese con Mignani a rovinare la festa con il bottino pieno alla formazione di casa. Parità nei minuti di recupero e risultato finale di 1-1.

VIDEO SPAL PIANESE: GOL E HIGHLIGHTS