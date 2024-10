La diretta Spal Pianese, alle 18.30, sarà un impegno particolarmente delicato per gli estensi, penultimi in classifica nel girone B e reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima sul campo dell’Arezzo. La Spal non è riuscita a rialzarsi, la vittoria contro il Rimini sembrava potesse segnare una svolta e invece gli emiliani sono caduti in una crisi ancora più profonda. Momento invece molto positivo per la Pianese che ha ottenuto ben 10 punti nelle ultime quattro partite disputate di campionato. Nell’ultimo match disputato la Pianese ha calato il tris contro il Gubbio agganciando al settimo posto la Vis Pesaro in piena zona play off, con la matricola toscana che ha preso un ottimo ritmo dopo un approccio con qualche difficoltà alla Serie C.

DIRETTA SPAL PIANESE STREAMING: COME VEDERE LA PARTITA IN VIDEO TV

Gli appassionati potranno seguire la diretta Spal Pianese in tv grazie a un abbonamento Sky, che detiene l’esclusiva per la trasmissione del campionato di Serie C. Per chi preferisce la diretta streaming su dispositivi mobili, l’incontro sarà disponibile tramite l’abbonamento a NOW TV o utilizzando l’app Sky Go.

SPAL PIANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna le probabili formazioni della diretta Spal Pianese. 5-3-2 per la Spal con Melgrati a difesa della porta, Calapai e Mignanelli esterni laterali di fascia e il terzetto centrale di difesa composto da Bruscagin, Nador e Sottini. A centrocampo spazio a Zammarini, Buchel e Awua mentre in attacco faranno coppia Rao e Karlsson. Per la Pianese 3-4-2-1 di partenza con Boer estremo difensore e una difesa a tre formata da Indrangoli, Polidori e Pacciardi. Quartetto di centrocampo con Boccadamo, Proietto, Simeoni e Nicoli, sul fronte offensivo Mastropietro e Colombo supporteranno il centravanti Mignani.

SPAL PIANESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere sulla diretta Spal Pianese, ecco i riferimenti dei principali bookmaker per le quote. Successo interno della Spal proposto a una quota di 1.87, per il pareggio la quota viene fissata a 3.20 mentre per la vittoria della Pianese la quota viene proposta a 3.85.