Vincenzo Nappi non muore in Un passo dal cielo 8 ma la sua vita sarà stravolta: parla Enrico Ianniello

Chi si aspettava le tranquille passeggiate di Terence Hill tra le Dolomiti con i singoli casi di puntata da risolvere è rimasto deluso perché già nella prima puntata della nuova stagione della fiction di Rai1 hanno dimostrato che la serie ha alzato il tiro puntando su una trama ricca e intrigata in cui non mancheranno segreti del passato, scelte difficili fatte o da fare ed eventi inaspettati e drammatici che porteranno delle conseguenze terribili. Infatti una domanda drammatica ha tenuto incollati i telespettatori: Vincenzo Nappi muore in Un passo dal cielo 8?

A tale domanda si più rispondere sbirciando sulle anticipazioni Un passo dal cielo 8 che hanno rivelato che per fortuna il commissario si sveglierà dopo essere rimasto vittima di un agguato ma la conseguenze saranno gravissime e pesanti: Vincenzo Nappi rimarrà paralizzato, non è chiaro però se una successiva operazione possa rendere possibile riprendere la funzionalità delle gambe. E del tragico evento ha parlato anche l’attore che da anni veste i panni del commissario Vincenzo Nappi, Enrico Ianniello in un’intervista riportata dall’ADNKrons: “A Vincenzo succede una cosa molto grossa, una di quelle che non succedono normalmente nella vita di una persona, e questa cosa lo costringerà a rifare i conti con le persone a cui vuole bene, con i suoi figli e con i suoi amici.”

Anticipazioni Un passo dal cielo 8, momento difficile per Vincenzo Nappi: al suo fianco Carolina e Huber

Scendendo nel dettaglio nella scorsa puntata Vincenzo, mentre insieme a Manuela e Nathan indagava sulla morte di Sara Fontola, è rimasto vittima di un agguato. Si è scoperto in seguito che a sparare è stato il medico innamorato di Sara spaventato dall’idea che l’esito delle indagini avrebbe potuto comprometterlo. Dall’agguato Nathan è uscito illeso ma lo stesso non è successo a Nappi gravemente ferito. Dalle anticipazioni Un passo dal cielo 8 si scopre che Vincenzo Nappi si risveglierà dal coma e vedrà la sua vita stravolta, potrà contare, però, sugli affetti più cari sulla compagna Carolina, sulla sorella Manuela che si ritroverà nell’insolito ruolo di doversi occupare lei del fratello e soprattutto sull’amico di sempre Huber.