Si conclude in anticipo con la chiusura anticipata la fiction spagnola trasmessa da Canale5 Zorro Amore e Vendetta, i dieci episodi sarebbero dovuti andare in onda in quattro puntate formate da due e tre episodi ciascuno ed invece con drastico e repentino cambiamento Mediaset ha deciso di trasmettere gli ultimi quattro episodi non in due ma in un’unica puntata in onda questa sera, martedì 21 gennaio 2025. E dunque un primo freno al fatto che Zorro 2 Amore e Vendetta si farà sono sicuramente gli ascolti non entusiasmanti.

La prima puntata andata in onda il 7 gennaio è stata seguita da 2.161.000 spettatori con il 13.7% di share mentre la seconda è scesa ulteriormente venendo vista da soli 1.513.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 10.4%. Tali numeri hanno fatto in modo non solo che la fiction spagnola finisse prima del previsto con una maratona di ben quattro episodi di seguito ma anche che qualora dalla Spagna si decida che Zorro 2 Amore e Vendetta si farà è improbabile che Canale5 decida di trasmetterla. La serie tv meritava un destino migliore, tenuta nel cassetto per oltre un anno con poco preavviso e con ancora meno pubblicità è andata a sbattersi con gli ottimi prodotti Rai de Leopardi Il poeta dell’infinito prima e Blackout 2 Le verità nascoste poi.

Zorro 2 si farà? Silenzio dalla Spagna: dubbi e possibili risvolti di trama

Per sapere con certezza se Zorro 2 Amore e Vendetta si farà occorre dare un’occhiata anche a cosa succede in Spagna. Al momento la casa di produzione e gli attori stessi non hanno ancora confermato il ritorno del leggendario eroe mascherato e sicuramente in buona parte la scelta dipenderà dagli ascolti che si otterranno nei vari Paesi in cui è distribuita. Per quando riguarda, invece, i possibili risvolti sulla trama delle anticipazioni Zorro 2 Amore e Vendetta non ci sono dubbi che la storia si presta benissimo ad un proseguo.