Zorro Amore e Vendetta chiude in anticipo: stravolta la programmazione della fiction di Canale 5

Quando finisce Zorro Amore e Vendetta? Ha deluso le aspettative la fiction spagnola trasmessa da Canale5 incentrata sulla leggendaria figura di Zorro, Diego De La Vega, impersonato dall’attore noto per aver recitato in Elitè Miguel Bernardeau. Gli ascolti di Zorro Amore e Leggenda sono stati tutt’altro che soddisfacenti, la prima puntata andata in onda il 7 gennaio è stata seguita da da 2.161.000 spettatori con il 13.7% di share venendo battuta dalla fiction di Rai1 Leopardi Il poeta dell’infinito che ha totalizzato circa il doppio.

Anticipazioni BlackOut 2 – Le verità nascoste, 21 gennaio 2025 su Rai 1/ Marco in grave pericolo

È tuttavia la seconda puntata del 14 gennaio che con l’inizio della seconda stagione di Blackout Le verità nascoste, la fiction di Rai1 con Alessandro Preziosi, ed un palinsesto più ricco anche nelle altre reti segna un crollo degli ascolti. La puntata è stata vista da soli 1.513.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 10.4%. Ed per questi motivi che Mediaset ha deciso di correre ai ripari accorpando in una lunga maratone gli ultimi episodio e stravolgendo la sua programmazione giungendo alla chiusura prima del previsto.

Anticipazioni Zorro Amore e Vendetta, gran finale 21 gennaio 2025/Diego e Lolita combattono contro il clan

Quando finisce Zorro Amore e Vendetta? Ultima puntata va in onda questa sera con ben quattro episodi

Il flop degli ascolti della fiction spagnola ha spinto Canale5 a correre ai ripari chiudendo prima la messa in onda della serie tv. Quando finisce Zorro Amore e Vendetta? L’ultima puntata sarebbe dovuta andara in onda martedì 28 gennaio 2025 ed invece gli ultimi quattro episodi andranno in onda questa sera, 21 gennaio 2025, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa e fino all’1.30 del mattino. Tutta la serata di Canale5 sarà dedicata al leggendario eroe mascherato facendo slittare a data da destinarsi il film previsto in palinsesto in seconda serata Lasciarsi un giorno a Roma, con Edoardo Leo. Termina così con una chiusura anticipata e bassi ascolti Amore e Vendetta Zorro, progetto in cui la rete credeva molto dopo averlo tenuto nel cassetto per oltre un anno e da cui si aspettava un risultato migliore ed invece, così come avvenuto anche per la miniserie francese Il conte di Montecristo, il responso del pubblico è stato impietoso. Per chiunque volesse godersi gli ultimi episodi ed il gran finale in orari più comodi tutte le puntate sono disponbili sul sito Mediaset Infinity.