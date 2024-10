Scoppia il caso dei finti preti in quel di Napoli, quattro personaggi senza scrupoli che stanno appunto comportandosi come se fossero dei normali sacerdoti senza averne diritto. Ne parla in queste ore il Corriere della Sera attraverso un articolo in cui racconta di quattro falsi preti cattolici che stanno svolgendo anche delle funzioni, e da cui la Curia di Napoli sta mettendo in guardia i residenti della città campana. Sarebbero già diverse le segnalazioni, e si tratta di falsi preti che eserciterebbero in maniera illegittima la funzione sacerdotale, anche se non è ben chiaro quale sia motivo, forse facilmente intuibile per alcuni.

I quattro finti religiosi celebrerebbero infatti matrimoni, battesimi, cresime e via discorrendo, ed è noto e risaputo come nel capoluogo campano questi eventi religiosi siano particolarmente sentiti e soprattutto festeggiati. Al di là degli show nei locali e nei ristoranti, si è soliti dare una donazione al prete che celebra matrimoni, battesimi ecc ecc, e non è da escludere che sia proprio questo lo scopo dei 4 falsi preti, ricevere appunto del denaro in maniera illecita, anche se ovviamente non vi è assoluta certezza.

4 FINTI PRETI A NAPOLI: “CHI PARTECIPA IN MANIERA CONSAPEVOLE…”

Il vicario generale, monsignor Michele Autuoro, ha comunicato i nomi dei quattro finti preti, avvisando non soltanto i cittadini ma anche i sacerdoti veri, e sottolineando che non sono legittimamente ordinati.

Ai fedeli si chiede di non partecipare assolutamente a queste funzioni di questi 4 finti preti, che tra l’altro celebravano anche dei funerali, ammonendo in maniera indissolubile coloro che lo facessero in maniera consapevole, consci appunto che stiano partecipando ad una funzione di finti preti. Si tratta di un episodio più unico che raro visto che è la prima volta che la Chiesa partenopea denuncia un episodio di questo tipo nel suo territorio.

4 FINTI PRETI A NAPOLI: LA “PUBBLICITÀ” SU FACEBOOK

Un caso simile era accaduto nel 2022, quando un uomo si era posizionato davanti ad alcune chiese di Napoli chiedendo delle offerte durante le messe domenicali, indossando anche l’abito da prete: lo stesso venne poi denunciato ma quanto sta accadendo in questi giorni nella città di San Gennaro appare decisamente di più ampia portata.

Il quotidiano Il Mattino aggiunge sul proprio sito che i quattro finti preti vivono fra Napoli e Torre Annunziata e si fanno chiamare tutti con il nome di padre, ma anche eminenza o don, facendo poi il nome del gruppo. A fare ancora più specie il fatto che nessuno dei quattro sembrerebbe nascondersi, visto che, come ricorda ancora il quotidiano partenopeo, il 26 luglio scorso uno di loro si era mostra su Facebook con abiti liturgici, mentre un altro ha pubblicato un video mentre celebrava un matrimonio all’aperto e altri episodi simili: chissà se si riuscirà a fermarli.