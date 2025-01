Adelaide Antici è la madre di Giacomo Leopardi e ne vedremo una rappresentazione anche durante il film Leopardi – Il poeta dell’Infinito, miniserie Rai che andrà in onda Martedi 7 Gennaio 2025. Adelaide Antici e Montaldo Leopardi sono i suoi genitori e la madre viene dipinta come una persona piuttosto fredda e davvero cinica.

Adelaide Antici nasce a Recanati il 10 Ottobre 1778 ed è la madre di Giacomo Leopardi. E’ sposato con Monaldo, i due erano cugini e dalla coppia nascono ben dieci figli. Tanti di questi però muoiono in giovane età e la donna riesce a sopportare questo peso soprattutto grazie ad un’incrollabile fede. Una religiosità per certi versi forse eccessiva.

I due genitori di Giacomo si sposarono giovanissimi nonostante l’ostilità della famiglia di lei che per vari motivi non vedevano Monaldo di buon occhio. Monaldo vide in chiesa per la prima volta Adelaide e se ne innamorò subito, cosi fece di tutto per conquistarla e alla fine riusci’ nel suo intento. Un rapporto particolare quello tra Adelaide e Giacomo con la donna che viene vista come una donna cinica e dal carattere gelido.

Adelaide Antici, chi era davvero la madre di Giacomo Leopardi

Nella miniserie Leopardi – Il Poeta dell’Infinito ad interpretare Adelaide Antici è l’attrice Valentina Cervi. Giacomo Leopardi descrive la madre e il rapporto che ha con essa nel suo Zibaldone dei Pensieri e sottolinea il suo essere fin troppo spigolosa o meglio religiosa, pronta a tutto per mantenere la sua fede. Giacomo ne parla cosi durante la trasmissione:

“Ho conosciuto intimamente una madre che non era superstiziosa ma era saldissima nei suoi pensieri e nell’esercizio della religione”. Inoltre c’è un curioso aneddoto riguardo la marchesa Adelaide e viene riferito che alla donna non dispiaceva di vedere i figli brutti e deformi, anzi tutt’altro.

Secondo questa credenza – almeno per quello che riferisce Leopardi – la madre riusciva a mantenere radicati la dignità e la purezza nei propri figli. Adelaide considerava la bellezza una vera e propria disgrazia e che poteva portare alla tentazione, e quindi contro la religione. Nei vari spettacoli teatrali o cinematografici la madre di Giacomo Leopardi è sempre stata dipinta in maniera molto negativa e critica, una madre che viene definita anaffettiva e tutt’altro che legata ai propri figli.