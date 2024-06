Al Bano: “Io al Grande Fratello 2024? Usano il mio nome per fare notizia”/ “Ecco a cosa vorrei partecipare…”

Al Bano Carrisi al Grande Fratello 2024: questa la suggestione emersa nelle scorse ore insieme ad altri presunti nomi accostati alla possibile composizione del cast per il prossimo anno. Come riporta Novella 2000, era stato Amedeo Venza – esperto di gossip – a raccontare del presunto interesse della produzione del reality per il cantautore, sottolineando però le scarse possibilità di vederlo effettivamente nella casa più spiata d’Italia.

Al Bano: "A 17 anni partii per Milano, il mio primo lavoro fu in un cantiere"/ "A mamma scrivevo che..."

Nello specifico, l’esperto di gossip avrebbe spiegato come il cachet troppo alto richiesto da Al Bano sarebbe stato un ostacolo difficile da valicare al fine di concretizzare il suo ruolo di concorrente al Grande Fratello 2024. Sempre Novella 2000 riporta però come – intervistato da Tag24 , Al Bano abbia deciso di intervenire sulla questione per rispedire al mittente le voci, a suo dire infondate, sul possibile approdo nel reality di Alfonso Signorini.

Ylenia Carrisi è viva? "Atteso test del Dna"/ Al Bano furioso: "Basta speculazioni, non siete umani"

Al Bano, altro che Grande Fratello 2024: il cantautore ‘punta’ al Festival di Sanremo

“Io al Grande Fratello? Una balle enorme pure questa: è una trasmissione per cui non mi sento adatto”. Al Bano ha così chiarito come le voci di un possibile contatto con la produzione del Grande Fratello 2024 fossero in realtà frutto di invenzioni mediatiche. Inoltre, il cantautore ha smentito anche la questione delle richieste economiche troppo elevate. “Una balla clamorosa; sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome”.

Proseguendo nella chiacchierata con Tag24, Al Bano si è espresso anche a proposito di una sua ambizione decisamente più realistica in relazione al futuro. Il cantautore ha infatti confermato di voler partecipare al Festival di Sanremo 2025 figurando tra i big in gara, ancora per un’ultima volta: “Ho la sanremite acuta, vorrei partecipare un ultimo anno in gara”.

Al Bano sta per morire? Smentita dura del cantante: ecco cos'è successo/ "Fake news vergognosa, deficienti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA