Alaska, diretto da Fraser Clarke Heston

Venerdì 15 novembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:20, il film d’avventura del 1996 dal titolo Alaska. La pellicola è diretta dal regista Fraser Clarke Heston, che aveva esordito nel 1982 come film maker e produttore de I predatori della vena d’oro. I due giovani protagonisti sono interpretati dall’attrice statunitense Thora Birch, diventata famosa a livello internazionale grazie a progetti cinematografici come La strada per il paradiso (1991), Hocus Pocus (1993) e Il mio amico Zampalesta (1994), e dall’attore statunitense Vincent Kartheiser, celebre per il personaggio di Pete Campbell nella serie televisiva Mad Men. Al loro fianco l’attore Dirk Benedict, volto di numerose serie tv di successo, tra cui Galactica ed A-Team.

Nel cast anche: Charlton Heston, Duncan Fraser, Gordon Tootoosis, Ben Cardinal, Ryan Kent e Don S. Davis.

La trama del film Alaska: due bimbi alla ricerca del papà che trovano un amico molto speciale

Alaska racconta la storia di Jake Barnes (Dirk Benedict), un abile pilota di aeroplani che, dopo la morte della moglie, ha deciso di trasferirsi in una località remota dell’Alaska dove ha iniziato a lavorare come trasportatore di merci. Questa scelta ha provocato il malcontento del figlio maggiore, Sean (Vincent Kartheiser), e i due continuano a litigare furiosamente. Nel frattempo Jake viene scelto per trasportare un carico di medicinali salva-vita in un luogo sperduto tra le montagne; il viaggio si rivela più complicato del previsto e Sean e la sua sorellina Jessie (Thora Birch) perdono le sue tracce, non riuscendo più a stabilire un collegamento via radio. I ricercatori non riescono a ritrovare l’uomo, ma i due ragazzi non sono disposti ad arrendersi e decidono di intraprendere questa operazione da soli, pronti a tutto pur di ritrovare il loro papà. Iniziano così un lungo e pericoloso viaggio a bordo di un kayak, fino a quando non si imbattono in un accampamento di bracconieri.

Il gruppo di criminali è riuscito ad uccidere una mamma orso e tiene prigioniero il suo cucciolo di orso polare. I due ragazzi non possono restare indifferenti di fronte a tale crudeltà e riescono a liberare l’orsetto che, riconoscente, decide di seguirli.

Mentre il simpatico trio prosegue le ricerche di Jake, i bracconieri si mettono sulle loro tracce, pronti a riprendersi l’orso e a vendicarsi dei due fratelli. Riusciranno i giovani Sean e Jessie a ritrovare il loro amato padre e a tenere al sicuro il piccolo orsetto?