FABIOLA YANEZ, FOTO CHOC DELL’EX FIRST LADY: VISO TUMEFATTO E…

Fabiola Yanez contro il marito Alberto Fernandez, accusato di violenze domestiche e molestie. Stanno destando molto scalpore in Argentina le foto postate dalla ex first lady del Paese sudamericano dal 2019 al 2023, col volto tumefatto e i lividi, portate all’attenzione pubblica da un portale web dal momento che è in corso una causa per maltrattamenti e violenza di genere nei confronti dell’attrice e giornalista argentina. Stando a quanto si apprende dalla stampa locale gli episodi incriminati e i maltrattamenti sarebbero avvenuti anche durante la gravidanza avuta da Fabiola Yanez: gli scatti, che in poche ore hanno fatto il giro dei social e hanno scatenato un polverone attorno al 65enne politico e avvocato originario di Buenos Aires, arrivano da uno scoop di Infobae anche se il procedimento risale oramai a diverso tempo fa.

ALBERTO FERNANDEZ, EX PRESIDENTE ARGENTINO ACCUSATO DI VIOLENZE

Le accuse all’ex presidente Alberto Fernandez, predecessore dell’attuale primo argentino Javier Milei e in carica per quattro anni appunto dal 2019 al 2023, sono state formulate infatti a seguito di un’indagine partita per una perizia del telefono della segretaria dello stesso politico, marito di Fabiola Yanez dal 2014. Tuttavia, solo di recente Infobae ha potuto avere accesso ad alcune foto e alle chat nel mirino degli inquirenti, incluse nel fascicolo giudiziario aperto nei confronti del leader peronista. Gli scatti in questione erano stati inviati dalla stessa Yanez all’allora segretaria di Alberto Fernandez, Marìa Cantero, in cui la giornalista appare con dei lividi molto vistosi non solo sul volto ma anche le braccia, oltre a una mascella gonfia e un occhio nero. Alcuni degli episodi di percosse e maltrattamenti sarebbero avvenuti nel 2021, in piena pandemia da Covid-19 e in alcuni dei messaggi divulgati si leggono le accuse della donna nei confronti dell’ex presidente: “Così non va, mi colpisci continuamente” e ancora “Mi hai picchiato di nuovo, sei pazzo”.