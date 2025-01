Alessandro Antonino, chi è l’ex marito di Licia Colò: dall’arte alla televisione

La vita privata di Licia Colò è stata attraversata da diversi amori, dal tennista Nicola Pietrangeli con cui ha avuto una relazione tra il 1987 e il 1994 al cameraman Carlo Brotto, alla quale è stata sentimentalmente legata dal 1994 al 2003. Il più grande ed importante amore della conduttrice è però Alessandro Antonino, suo ex marito, con cui ha condiviso quasi 20 anni di vita insieme e dal cui matrimonio è nata una figlia, Liala, nel 2005.

Grande Fratello, Nikita Pelizon contro Zeudi Di Palma: "Poco sincera con Helena Prestes"/ "Non prova niente"

Alessandro Antonino, ex marito di Licia Colò, è un affermato pittore che nel corso degli anni si è anche avvicinato al contesto televisivo: su TV 2000 tiene da diversi anni il programma I viaggi di Alessandro Antonino, dedicato alla scoperta dei più bei paesaggi d’Italia, ma ha anche co-condotto assieme all’ex moglie il programma quotidiano Dio li fa poi li accoppia dal 2016 sulla medesima emittente.

Chi sono Diego Tavani e Claudia D'Agostino di Uomini e Donne/ Lite e addio in studio: "Mi vergogno"

Licia Colò e la separazione da Alessandro Antonino: “L’amore è finito ma…“

La storia d’amore tra Licia Colò e l’ex marito Alessandro Antonino ha subito bruciato le tappe nei suoi primi mesi di vita. La coppia si conobbe nel 2004 e convolò a nozze soltanto 3 mesi dopo il loro primo incontro, nel giugno del medesimo anno; ad impreziosire il loro matrimonio fulmineo è stata anche la nascita, l’anno successivo, della loro figlia Liala.

Tuttavia, dopo una lunga storia d’amore durata quasi 20 anni, il matrimonio della coppia è naufragato; l’annuncio arrivò come un fulmine a ciel sereno da parte della conduttrice che, sulle pagine del settimanale Nuovo nel marzo 2023, rivelò che “Io e mio marito ci siamo lasciati“. La coppia è ancora comunque legata da un profondo affetto e, in un’intervista rilasciata a La volta buona nell’ottobre 2023, la conduttrice ha spiegato: “Ci vogliamo molto bene, abbiamo lavorato tanto insieme e continuiamo a lavorare insieme. Credo di essere la sua migliore amica al momento, come lui è il mio migliore amico, ma l’amore di una coppia tra noi è finito”.

Tina Cipollari e il gavettone a Gemma Galgani a Uomini e donne/ "Ognuno ha quel che si merita"