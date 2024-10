Alessandro Casale, chi è l’ex compagno di Barbora Bobulova: le figlie Lea e Anita

Alessandro Casale, Lea e Anita sono l’ex compagno e le figlie di Barbora Bobulova, che oggi sarà ospite di Caterina Balivo per un’intervista nel salotto de La volta buona su Rai 1. L’attrice, sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ha vissuto un’importante storia d’amore con l’ex Alessandro conosciuto sul set di un film all’inizio degli anni 2000 e che l’ha resa madre di due splendide bambine: la coppia si è separata dopo diversi anni di relazione ma, ad oggi, conserva un ottimo rapporto anche per il bene di Lea e Anita.

In un’intervista per Vanity Fair rilasciata poche settimane fa, l’attrice ha descritto il suo concetto di famiglia anche in relazione alle aspettative della società: “Dovremmo solo cercare di essere felici. Per me la famiglia non è mamma, papà, bambini. Alle mie figlie dico: “Cercate di stare bene, di vivere la vita che desiderate. Siate libere e felici”. Io non l’ho capito subito. In passato ho provato a seguire il modello tradizionale, perché la società in cui viviamo mi faceva sentire anormale. Ma ho capito che stavo sbagliando, che non ero onesta con me stessa. E ho capito anche che molti fingono, preferiscono non rinunciare alla propria quotidianità familiare anche se non stanno più bene“.

Barbora Bobulova: “Non mi sono mai sposata perché…“

Barbora Bobulova non si è mai sposata poiché considera il matrimonio un punto d’arrivo, un sigillo ad una lunga relazione con il proprio compagno di vita, piuttosto che un patto formale da concordare a priori. In un’intervista rilasciata a ioDonna nel 2023, l’attrice aveva parlato della sua famiglia ben lontana dal concetto di famiglia tradizionale: “Vivo con le mie figlie, non mi sono mai sposata perché nel matrimonio come patto da suggellare a priori non credo, ma con il mio ex abbiamo vissuto insieme“.

Commentando la separazione dall’ex compagno Alessandro Casale, ha poi svelato: “Io però non ero felice, andare avanti “solo per i figli” come fanno in tanti mi sembrava disonesto. E proprio per i figli: si dà loro un’idea fasulla dell’unione. Quindi ci siamo separati, ma ci vediamo molto spesso, la nostra è una famiglia allargata e il mio sogno è di invecchiare allargandola ancora di più, con la fidanzata del mio ex, con il mio futuro compagno, se arriverà. Ognuno deve lavorare per creare un mondo in cui stare bene“.