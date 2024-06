Alessia Elefante, fidanzata Gianluigi Donnarumma/ Presto genitori: “non vediamo l’ora di incontrarti”

Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante hanno annunciato che presto saranno genitori. Proprio così: il portiere del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana di calcio e la interior design hanno postato una serie di scatti sui social confermando la prima gravidanza con tanto di didascalia che non lascia alcun dubbio: “We can’t wait to meet you”. “Non vediamo l’ora di incontrarti” scrivono mamma e papà che sono già pronti alla nascita del bambino con tanto di maglia da portiere della nazionale italiana che per l’occasione la bellissima Alessia ha deciso di indossare con un fiocco in vita per mostrare il pancione a tutti i fan ed ammiratori! Lui, il mitico Gigio Donnarumma, abbraccia il suo amore con tanto di guanti da portiere! Una bella notizia per il portiere della Nazionale di Calcio Italiana attualmente impegnata negli Europei 2024 in programma in Germania che fa coppia fissa con Alessia dal 2016. Quasi dieci anni d’amore tra i due che convivono insieme da tantissimi anni.

Alessia è un’interior designer di 27 anni nata a Castellammare di Stabia, comune italiano della città metropolitana di Napoli in Campania, ma oggi vive a Parigi dove si è trasferita per seguire il compagno visto che Donnarumma ricopre il ruolo di portiere del Paris Saint-Germain.

Gigio Donnarumma e la storia d’amore con la fidanzata Alessia Elefante

L’amore tra Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante ha radici molto profondo ed è nato quando entrambi erano due ragazzini. I due, infatti, si sono conosciuti da bambini, ma inizialmente tra loro c’era solo un’amicizia che, con il passare degli anni e diventando sempre più grandi, è sfociata in qualcosa di speciale e di ancora più bello. Nonostante la grande fama e popolarità del compagno, Alessia Elefante è molto riservata e discreta per quanto concerne la sua vita privata.

A differenza di tante altre compagne e moglie di campioni di calcio, Alessia mantiene un profilo basso pur condividendo con i fan e i followers una serie di scatti in compagnia del suo amore. Sui social, infatti, è seguitissima: su Instagram conta più di 16mila persone dove è solita condividere foto dei suoi viaggi di cui è una grande appassionata.











