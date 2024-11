Alessia Fabiani e il simpatico aneddoto sugli esordi: “Misi uno sgambetto a…”

Tanto brio unito ad emozione è entrato oggi nello studio de La Volta Buona grazie alla presenza di Alessia Fabiani accompagnata dai suoi teneri figli, Kim e Keira, gemelli. Prima di lasciare che fossero i piccoli di casa a prendere la parola, l’attrice ha raccontato un aneddoto del passato parlando proprio di come, anche lei da piccola, muovesse già i primi passi nel mondo della recitazione.

Alessia Fabiani, chi è e carriera dell'attrice e showgirl/ Il boom a "Passaparola" come Letterina

“Io ero una bambina un po’ vivace, proprio come mio figlio Kim anche se non si direbbe perchè adesso si sta tenendo. Ero un pochino dispettosa, incontrai Maurizio Costanzo ad un premio che mi chiese di andare a chiamare mia madre, pensa: ‘Ma cosa ho fatto?’”. Inizia così il simpatico racconto di Alessia Fabiani, che poi spiega: “Ed effettivamente avevo messo lo sgambetto ad un giornalista che cadendo aveva anche rotto la telecamera. Poi fu proprio Costanzo a volere che io andassi a registrare la mia prima sitcom, infatti ancora oggi lo ringrazio: era una persona speciale”.

Kim e Keira Cherubini, chi sono i figli di Alessia Fabiani/ Giovani promettenti attori: le prime esperienze

Alessia Fabiani, i sogni di suo figlio Kim: “Tra la recitazione e il calcio…”

Anche i figli di Alessia Fabiani – Kim e Keira – hanno ovviamente partecipato all’intervista a La Volta Buona lasciandosi andare a piccole curiosità. Entrambi dodicenni ma già talentuosi, stanno seguendo proprio le orme della mamma con il maschietto in particolare che già avuto modo di vivere ruoli importanti tra piccolo e grande schermo. Incalzato da Caterina Balivo su cosa vuole fare da grande, il figlio di Alessia Fabiani ha spiegato: “Io vorrei continuare ad essere un attore, però mi piace anche giocare a calcio quindi anche diventare un calciatore sarebbe un sogno”. La figlia invece, Keira, ha spiegato con la scelta del suo nome dipenda dalla stima della mamma per un’attrice del passato. Ampio spazio poi alla commozione; l’attrice si è commossa in maniera toccante osservando le tenere immagini dei suoi figli da piccoli.