La storia di Margaret Spada, morta per una rinoplastica, ha riaperto vecchie ferite nel cuore della mamma di Alessia Neboso. La donna, Loredana, racconta a Pomeriggio Cinque: “Sto malissimo da ieri, è bruttissimo riascoltare la stessa storia. Alessia mi manca tantissimo, era un vulcano, un’esplosione in tutto, sempre sorridente e vivace”. Raccontando la storia della figlia, la mamma spiega: “È stata operata il giorno 11 e il 12 ha cominciato ad avere problemi con i drenaggi. Ha chiamato in clinica e loro le hanno fatto fare delle manovre. Il giorno 14 è andata a visita perché aveva le fasce troppo strette e c’erano dei liquidi stagnanti. Loro le hanno detto che togliendo le fasce sarebbe andata meglio. Loro le hanno fatto delle manovre e lei provava tantissimo dolore ma per loro era tutto a posto. A lei faceva male il seno sinistro ma per loro era tutto normale”.

Mamma Loredana, ancora, racconta: “Il 18 Alessia ha tolto il drenaggio, il 19 l’hanno visitata tramite videochiamata, dandole medicine. Il pomeriggio l’ho portata in clinica per farla visitare e ancora una volta mi hanno tranquillizzata dicendo che aveva l’influenza. Il 20 mattina è andata in clinica, l’hanno soccorsa ma lei è svenuta: lì il panico totale, andavano avanti indietro, dicevano che non dovevo urlare. Continuavano a dire che non era per colpa dell’operazione, che non era influenza”.

Alessia Neboso morta per una mastoplastica:”Le bruciava il seno ma…”

Tina, la sorella di Alessia Neboso, lancia un messaggio a Pomeriggio Cinque: “Non dovete affidarvi assolutamente ai social. I veri professionisti non stanno sui social, sono medici, non influencer. Voglio solo dire questo a tutti i ragazzi e le ragazze”. Anche la cognata di Alessia ricorda: “Facevano consulenze via telefono, le hanno dato l’antibiotico via Whatsapp. Mia suocera diceva che per lei non era influenza. Il seno sinistro le bruciava ma loro continuavano a dire che era tutto normale”.