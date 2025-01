Cos’è successo nelle ultime ore tra Alessia e Luke di Amici? I due hanno avuto un durissimo confronto dopo una vicenda con Mollenbeck. A pochissimo dalla nuova puntata di Amici di domenica pomeriggio, è scattata una discussione tra due dei protagonisti più amati del talent show di Maria De Filippi. Come si è visto nel daytime di oggi 31 gennaio 2025, è nato uno scontro dopo che Deddè ha dato del falso a Mollenbeck, e tanti dei concorrenti si sono ribellati.

Gli allievi di Amici non hanno accettato le parole di Deddè e hanno difeso il cantante di Lorella Cuccarini. Anche Alessia si è ribellata, dicendo che non si doveva fare il nome di Samuele (Mollenbeck) che secondo lei è l’unico che in quel momento aveva un motivo per stare davvero male. Luke, però, non ha accettato la giustificazione della ballerina e ha detto: “Deddè ha fatto due nomi, l’altro ero io quindi? Passa che io e Senza Cri che abbiamo pianto non abbiamo motivi, fidati.”, ha ribadito: “Se pensi che non sono falso lo dici. Lei ha difeso Mollenbeck e non me“.

Alessia, lo scontro e la pace con Luke ad Amici: “Come puoi pensare questo”

Dopo le parole del ragazzo, Alessia è scoppiata a piangere, sentendosi attaccata dal collega che si è dimostrato piuttosto arrabbiato dopo la vicenda. Così, la danzatrice ha deciso di sfogarsi con Francesca raggiungendola in camera per parlare. Gli altri allievi, invece sono rimasti con Luke cercando di capire cosa avesse e come mai se la fosse presa così tanto. Ad un certo punto, poi, Alessandra Celentano ha raggiunto il cantante per parlargli e da quel momento le cose sono peggiorate parecchio.

Alessia, infatti ha fatto presente a Luke che tutto stava succedendo solo nella sua testa e che era chiaro che Deddè fosse arrabbiato con lui: “Ma chi ti ha buttato me**a, l’hanno capito tutti, questa cosa è solo nella tua testa.”, ha urlato la ballerina, “Ma posso mai pensare che sei falso? Ma come puoi pensare questo?!”. Alessia Pecchia parlava mentre piangeva e Luke ha alzato la voce, dicendole di stare male ma che questo secondo gli altri conta sempre meno perchè lui “non può stare male” all’interno della scuola di Amici. I due, dopo essersi messi a piangere hanno fatto pace e Luke ha chiesto scusa ad Alessia per aver alzato i toni.

