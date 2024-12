Alessio Pecorelli e la verità sulla segnalazione a Uomini e Donne

Alessio Pecorelli racconta la verità sulla segnalazione ricevuta dalla redazione di Uomini e Donne sulle sue serate nei locali in compagnia di ragazze che non partecipano al programma di canale 5. La puntata di lunedì 2 dicembre 2024, infatti, si apre con Maria De Filippi che chiama in studio il tronista per poi mandare in onda il filmato del confronto tra Alessio e le sue corteggiatrici che, al termine del video, arrivano in studio per un ultimo confronto. “Ho sbagliato ad andare nei locali. Ma non ho nessuna relazione fuori”, spiega il tronista. “Non hai più nessun tipo di credibilità. Hai preso in giro tutti”, sbotta la corteggiatrice Genny. “Tu sei a Uomini e Donne per divertirti. Mi dispiace aver investito su una persona superficiale come te”, aggiunge Genny.

La corteggiatrice, così, saluta tutti e lascia la trasmissione con Maria De Filippi che annuncia che anche le altre corteggiatrici vogliono lasciare il programma. “Alessio, non ti sei mai esposto. Ora ho capito il perché. A 31 anni, sei un ragazzino”, aggiunge Serena prima di andare via.

Maria De Filippi contro Alessio Pecorelli a Uomini e Donne

Dopo le dure parole delle corteggiatrici, anche Gianni Sperti si scaglia contro Alessio Pecorelli. “Non sminuire. Tu sei stato poco onesto col programma”, dice l’opinionista mentre Maria De Filippi spiega che la redazione non può più garantire alle ragazze la buona fede del tronista che, essendo rimasto senza corteggiatrici, viene invitato dalla conduttrice a lasciare la trasmissione.

“Mi prendo le colpe ma non ho una relazione fuori”, ribadisce Alessio che prova ancora a discolparsi facendo innervosire la De Filippi. “Non voglio infierire su un ragazzo giovane. Non mi provocare perché altrimenti devo rispondere”, dice la conduttrice che preferisce chiudere così il discorso con Alessio che saluta e va via.