E’ tragico quanto beffardo e crudele il destino che ha colpito la famiglia Vecchiato: ieri è morta Alexia Vecchiato, 22 anni, mentre nel 2019 era deceduta Gaia, la sorella. Entrambe hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto l’uno a cinque anni di distanza dall’altra. L’ultimo tremendo episodio è giunto soltanto poche ore fa, quando Alexia Vecchiato ha esalato l’ultimo respiro dopo essere stata per giorni in agonia.

Era infatti ricoverata presso l’ospedale di Udine, vittima di un terribile incidente stradale a seguito del quale i soccorritori l’avevano ritrovata in condizioni disperate, fra la vita e la morte. I medici le hanno tentate tutte pur di salvarla, ma alla fine si sono dovuti arrendere quando la povera ragazza, ripetiamo, di soli 22 anni, ha esalato l’ultimo respiro salutando il nostro mondo e raggiungendo la sorella Gaia. A maggio 2019 era toccato infatti a lei perdere la vita, quando aveva solo 21 anni, e quando la sorellina più grande (poi morta in queste ore), ne aveva solo 17.

ALEXIA VECCHIATO VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE: ICOSA ACCADDE A GAIA

Gaia Vecchiato era stata vittima anch’essa di un incidente stradale avvenuto a Castions, la stessa località dove ha perso la vita Alexia. Un doppio tragico evento che ha devastato la famiglia, originaria proprio di quel piccolo comune di 3.000 anime dell’udinese, che non si riesce a dare pace: perchè è toccato proprio a noi?

Perdere un figlio in un incidente stradale è uno degli eventi più tragici che possa accadere ad un genitore, ma perderne due è qualcosa che non si possa nemmeno lontanamente immaginare. La notizia della morte di Alexia Vecchiato, proprio per il destino beffardo che ha colpito la sua famiglia, ha fatto ovviamente il giro del web, divenendo virale, e colpendo profondamente la comunità locale che già cinque anni fa si era stretta attorno alla famiglia della povera Gaia.

ALEXIA VECCHIATO VITTIMA DI INCIDENTE STRADALE: IL CORDOGLIO DELLA COMUNITA’

Moltissimi sono stati quindi i gesti di vicinanza espressi verso mamma e papà di Gaia e Alexia, a cominciare da quello del primo cittadino, Ivan Petrucco, nonché del parroco locale, don Michele Sibau, che proprio in queste ore stanno vivendo a fianco della famiglia questo terribile dramma, portando l’oro la solidarietà dell’intera comunità di Castions. Tra l’altro Alexia Vecchiato, al di là della sua bellezza oggettiva, era una ragazza molto conosciuta in paese, essendo una giovane molto attiva nella danza, nel contempo allegra e appassionata.

La sua specializzazione, ricorda il portale Nordest24, era l’hip hop, ed era riuscita a trasformare la sua passione in lavoro, insegnando presso un’accademia di Corgnolo di Porpetto. Nel contempo Alexia studiava presso l’istituto Zanon di Udine, specializzandosi sulla comunicazione i i social media, un mondo dove sognava di lavorare in futuro: i suoi desiderai non verranno purtroppo mai esauditi.