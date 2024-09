Federica Petagna in crisi a Temptation Island 2024 settembre

Federica Petagna è in forte crisi a Temptation Island 2024 settembre e non riesce a trattenere le lacrime durante lo sfogo con un tentatore. Fidanzata da otto anni con Alfonso D’Apice, la ventenne ha ammesso di non poter fare tantissime cose nella vita quotidiana al punto da sentire la mancanza anche di una pizza con le amiche. Nel corso dei primi giorni di permanenza nel villaggio, Federica ha inoltre svelato di aver acquistato anche dei costumi che Alfonso non ha mai visto. “Il suo limite sono i costumi e io qui ne ho portati alcuni che lui non conosce proprio“, ha raccontato la ventenne indossando, poi, un normale bikini.

Federica Petagna ha mentito a Temptation Island 2024 settembre?/ Il dettaglio del passato insinua il dubbio

“Li ho comprati di nascosto, più sgambati. Non li ho mai messi e non avrei mai pensato di metterli. Invece, li metterò“, ha continuato la ragazza che, avvicinandosi ad un single, ha poi confessato che, nel villaggio, sta facendo per la prima volta molte cose. Tuttavia, in un momento di riflessione, si lascia poi andare alle lacrime.

Alfonso e Federica, folle gelosia a Temptation Island 2024 settembre/ Il web: "Che paura"

Federica Petagna e lo sfogo a Temptation Island 2024 settembre

Dopo essersi concessa un passeggiata sulla spiaggia per riflettere sulla relazione con Alfonso D’Apice a cui è legata da otto anni, Federica si sfoga con un tentatore e non trattiene le lacrime. “Mi sono svegliata e sono andata sulla spiaggia perché dovevo pensare un po’. Questo non l’ho mai fatto e mi fa strano” – confessa la 20enne. “Devi solo capire che questa stranezza va bene e ti fa bene, che poi stranezza non è“, risponde il tentatore.

“Non lo so se sentirmi sbagliata, non lo so nemmeno io“, aggiunge Federica in lacrime. “Non ce la faccio. Pure il fatto di parlare con qualcuno che non sia lui, che non sia una mamma è strano. Ho sofferto tanto la cosa di non potermi sfogare con nessuno quando succedeva qualcosa con lui. Io non ho nessuno per potermi sfogare. Mi chiudo in bagno e mi sfogo mentre lui gli amici li ha, se vuole sfogarsi lo può fare”, conclude con amarezza Federica.

Anticipazioni Temptation Island 2024 2a puntata 17 settembre 2024/ Falò per Titty e Antonio? Alfred delude An