Un’altra giornata di allerta meteo prevista per oggi, martedì 14 gennaio 2025. Il maltempo annunciato da giorni ha raggiunto la nostra penisola causando freddo e gelo in tutte le regioni e portando anche la neve al centro sud. Vi diciamo subito che a seguito dell’allerta meteo di oggi alcuni comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, di conseguenza la situazione risulterà particolarmente complessa nelle prossime ore.

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo di colore arancione su alcuni settori della Calabria, mentre l’allerta meteo sarà di colore giallo per altre quattro regioni, tutte dislocate nel meridione. La Calabria sarà caratterizzata da nevicate ma anche un vento forte, di conseguenza la zona più a nord della regione vivrà una giornata particolarmente di passione. Vediamo nel dettaglio il bollettino della Protezione Civile, a cominciare dall‘allerta arancione diffusa per rischio idraulico, temporali e idrogeologico lungo il versante jonico della Calabria centro-settentrionale.

ALLERTA METEO, PREVISTO MALTEMPO AL SUD

Allerta arancione per temporali in Basilicata, Calabria, Sicilia, quindi idrogeologico con allerta arancione per Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia. L’allerta meteo gialla riguarderà invece Sicilia, Molise, Basilicata e altri settori della Calabria. Il possibile rischio idraulico è stato segnalato per Basilicata, Calabria, Sicilia. Come detto sopra, alcuni Comuni hanno preferito tenere le scuole e gli uffici comunali chiusi, proprio per via del tempo avverso e in particolare, come riferisce Fanpage, si tratta delle zone di Napoli, quindi Avellino, Caserta, Salerno e Benevento.

In queste zone ci potrebbe essere della neve o le strade ghiacciate, di conseguenza spostarsi in queste province potrebbe causare disagi e problemi che sarebbe meglio evitare. Le zone più critiche sono quelle montane interne dove la neve sta cadendo in maniera importante da ore, e proprio per questo nella giornata odierna gli studenti dei comuni che vi andremo ad elencare potranno restare a casa.

ALLERTA METEO, SCUOLE CHIUSE IN VARI COMUNI

Fanpage segnala precisamente le località del salernitano di San Nicola, Capodrise, Caggiano, Roccapiemonte, Laviano e San Severino. Ad Avellino, invece, scuole chiuse a Montemiletto, Vallesaccarda, Pietradefusi, Andretta, San Sossio Baronia, Sant’Angelo dei Lombardi, Calitri e Aquilonia. E infine viene segnalata anche la chiusura a Caserta città. Vediamo infine le previsioni meteo per la giornata di oggi, 14 gennaio 2025, alla luce della recente allerta meteo, cominciando dalle regioni del settentrione dove continuerà a splendere il sole anche se farà molto freddo, con le minime, soprattutto sulla pianura padana ma anche sui settori alpini, che scenderanno sotto i zero gradi.

Diversa invece la situazione nelle regioni del sud, dove dovrebbe piovere in Sicilia, ma anche sul settore ionico, con precipitazioni sparse nel corso della giornata odierna. Infine la neve, che è prevista sotto la quota di mille metri, con possibilità di accumuli sulle zone dove sta appunto nevicando da ore.