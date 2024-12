Per la giornata di oggi, martedì 3 dicembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo a causa del maltempo che interesserà gran parte delle regioni del centro sud. Si tratta di una nuova perturbazione, la prima giunta sull’Italia nel mese di dicembre 2024, che porterà freddo, ma anche pioggia e neve in diverse zone della nostra penisola, risparmiando il settentrione, dove comunque farà freddo, con temperature in linea con le medie del periodo.

Tutta colpa, come riferisce Fanpage, di una nuova perturbazione che è giunta sull’Italia dall’oceano Atlantico, e che causerà una giornata di brutto tempo che costringerà milioni di italiani ad uscire con l’ombrello ma anche cappotto e cappello. La prima cosa da sapere è che l’allerta meteo sarà di colore giallo, di conseguenza la più lieve su una scala di tre (le altre due sono arancione e rosso), e anche per questo nessun Comune ha diramato una ordinanza di chiusura delle scuole locali, con gli studenti che si recheranno come da programmi sui banchi.

ALLERTA METEO OGGI, COSA SUCCEDERA’ IN CALABRIA E SICILIA

Vediamo quindi le regioni interessate dall’allerta meteo gialla, leggasi Calabria e Sicilia. Nel primo caso è stata messa un’allerta meteo per rischio idraulico, temporali e idrogeologico, mentre nel secondo solo per temporale e rischio idrogeologico. La zona della Calabria maggiormente interessata sarà il versante tirrenico a sud, mentre per quanto riguarda la Sicilia, gran parte della regione è stata raggiunta da allerta meteo gialla, comprese le isole Eolie.

Ma quale sarà il meteo per la giornata di oggi, 3 dicembre 2024? Vediamolo assieme con l’aiuto degli esperti di Meteo.it, che sottolineano come questo peggioramento proseguirà anche per la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre, e quella di dopodomani, giovedì 5, di conseguenza si tratterà di una tre giorni di brutto tempo per numerose regioni.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Tutta colpa di una massa d’aria fredda, che porterà un calo delle temperature in particolare al Nord e sulla zona adriatica, ondata di maltempo che poi venerdì 6 dicembre dovrebbe vedere una tregua, lasciando poi spazio ad una nuova perturbazione in arrivo sabato 7, giorno di Sant’Ambrogio. In merito alle previsioni di oggi, inizialmente si verificheranno delle schiarite al nord ovest nonché sul medio-basso Adriatico, ma anche sulla Sicilia, poi le piogge inizieranno ad interessante la Liguria, il nord della Toscana, nonché la zona di confine fra Calabria e Sicilia.

Nel pomeriggio il maltempo si estenderà anche all’Emilia Romagna nonché a Marche e Abruzzo, mentre sul versante tirrenico pioverà anche su Lazio, Calabria e Sicilia a oriente, mentre in Sardegna il clima migliorerà. La quota neve sarà di circa 1.200 millequattrocento metri sulle Alpi, soprattutto lungo il confine di nord est, poi in serata pioverà anche in Campania e in Molise, con delle temperature che saranno in calo in particolare sulle regioni del nord e in Toscana.