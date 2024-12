Sarà di nuovo allerta meteo gialla su alcune regioni d’Italia anche per la giornata di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024. Nella serata di ieri il dipartimento di Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino segnalando quali saranno le regioni da attenzionare maggiormente nelle prossime 24 ore per maltempo, di conseguenza è scattata l’allerta meteo per 5 regioni del nostro Paese, leggasi Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo oggi, 3 dicembre 2024/ Gialla su Calabria e Sicilia, prima perturbazione del mese

L’avviso di allerta riguarda il rischio temporali, ma anche il rischio idraulico, ovvero, la possibilità che i fiumi locali si ingrossino e rompano gli argini, causando delle alluvioni, (solamente per la Calabria), nonché il rischio idrogeologico per Abruzzo, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia. Quella odierna sarà quindi ancora una volta una giornata caratterizzata dal maltempo al centro sud, mentre le regioni del nord saranno maggiormente protette da eventi atmosferici avversi.

Allerta meteo gialla oggi in Calabria e Sicilia per maltempo/ Previsioni meteo: temporali e gelo al Sud

ALLERTA METEO, SITUAZIONE STABILE AL NORD

Ma vediamo nel dettaglio quale sarà la situazione meteorologica e cosa aspettarci per la giornata di oggi, 4 dicembre 2024, a cominciare dal dire che nessuna scuola ne tanto meno ufficio pubblico, è stato chiuso per eventi atmosferici, situazioni che solitamente si verificano in caso di allerta meteo grave, leggasi rossa ma anche arancione.

Passiamo quindi ad analizzare le previsioni meteo del nord, dove al mattino ci saranno delle nubi soprattutto in Pianura Padana, con schiarite invece al nord ovest. Situazione stabile che proseguirà anche nel pomeriggio, ma anche nella serata di oggi e quindi nella notte, con i cieli che al settentrione saranno quasi privi di nuvole e con la possibilità di foschie in Pianura Padana. Nelle regioni del centro, la situazione sarà invece completamente diversa, come anticipato sopra, visto che pioverà già dal mattino, a cominciare dal versante adriatico, dove tra l’altro potrà comparire anche la neve, ma a delle quote medie e sugli Appennini.

Allerta meteo oggi, 30 novembre 2024/ Gialla in 4 regioni: dalla Sicilia alla Calabria, le previsioni

ALLERTA METEO, LE PREVISIONI DI OGGI 4 DICEMBRE 2024

Al pomeriggio, comunque, questi fenomeni dovrebbero interrompersi, ma attenzione a quello che accadrà in serata e nella notte, dove non sono da escludere degli acquazzoni sulle regioni Marche e Abruzzo, con la quota neve che invece calerà fino a 1.000-1.300 metri. Sul resto delle regioni centrali tempo sereno e asciutto, compreso il Lazio dove è stata emessa un’allerta meteo. Infine le previsioni di oggi per le regioni del sud, dove in tutte le regioni ci sarà una nuvolosità fin dalle prime ore del mattino, e possibili temporali soprattutto sulla zone della coste.

Questa instabilità aumenterà nel pomeriggio, e non sono da escludere acquazzoni e piogge in varie regioni, e il maltempo proseguirà anche durante la serata su tutte le regioni del sud, con neve sull’Appennino a partire dai 1.400-1.500 metri. Infine, per quanto riguarda le temperature, le minime sono date stabili in tutte le regioni, mentre le massime in diminuzione. Un’Italia quindi spaccata in due con clima sereno al centronord e temporali al sud.