Giornata di allerta meteo quella di oggi, giovedì 6 dicembre 2024. La Protezione Civile ha fatto sapere ieri sera quali saranno le regioni maggiormente attenzionate per le prossime 24 ore a causa di una perturbazione che sta insistendo sul meridione da ormai tre giorni, e che ha portato piogge e temporali ma anche neve attorno ai 1.000 metri. Nel dettaglio la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore gialla, quindi il primo grado di “pericolo”, su tre regioni, precisamente la Calabria, la Puglia e infine la Basilicata.

Nel dettaglio l’allerta meteo gialla sarà per rischio idraulico su alcune zone della Calabria, quindi è stata emessa per rischio temporali per tutte e tre le regioni suddette, infine, per rischio idrogeologico solo su Calabria e Puglia. Essendo l’allerta meteo di colore giallo, non sono state diramate delle ordinanze per la chiusura delle scuole locali, quindi tutti gli studenti potranno recarsi tranquillamente sui banchi di scuola anche nella giornata odierna, senza problema alcuno, nonostante le condizioni meteo avverse.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI PER LE REGIONI DEL NORD

Come da copione andiamo ora a scoprire quali saranno le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 dicembre 2024, alla luce dell’Allerta diramato e partiamo dal nord, dove ancora una volta non saranno previsto particolari eventi atmosferici, visto che prevarrà l’alta pressione, quindi il clima sarà sereno. Farà abbastanza freddo, con temperature in linea con le medie del periodo, e anche per questo non mancheranno le nevicate, soprattutto sui rilievi alpini di confine sopra i 1.000 metri, per buona pace di coloro che passeranno la festa dell’Immacolata a sciare.

Attenzione però perchè stando a quanto anticipato da Skytg24, già dalle prossime ore dovrebbe arrivare dell’aria ancora più fredda che abbasserà ulteriormente le colonnine di mercurio, facendo vivere i cittadini del settentrione in un clima tipicamente invernale, del resto l’inverno meteorologico, ricordiamo, è cominciato ufficialmente lo scorso 1 dicembre 2024. Non mancheranno le classiche nebbie mattutine, ma come detto sopra il cielo sarà particolarmente sgombro da nuvole e le temperature potrebbero toccare anche i 12 gradi nelle massime.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE DI CENTRO E SUD

Per quanto riguarda le regioni del centro, anche in questo caso avremo un clima particolarmente asciutto, con qualche nube al mattino, nuvolosità che diventerà più visibile nel corso della giornata, visto che nel pomeriggio sarà coperto in quasi tutte le regioni del centro. Temperature anche in questo caso non rigide, con punte massime di 12 gradi, mentre in Sardegna si potranno toccare addirittura i 17.

Infine andiamo a vedere quali saranno le previsioni meteo per il sud, quelle sicuramente più attese alla luce dell’allerta meteo di cui sopra. Come ipotizzabile, spazio a delle piogge fin dal mattino sulla Puglia e sulla Sicilia, soprattutto nella zona di Messina. Sul resto delle regioni non sono comunque previsti particolari fenomeni, anche se il cielo sarà nuvoloso. Le temperature massime toccheranno i valori di 16 gradi in Sicilia, presso il capoluogo Palermo.