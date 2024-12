Allerta meteo emessa dalla Protezione Civile anche per la giornata di oggi, 5 dicembre 2024. Sulla nostra penisola persiste una situazione di forte instabilità nelle regioni del centro sud, con temporali, maltempo e rovesci, di conseguenza si è deciso di emettere un avviso di allerta meteo di colore arancione e gialla. La situazione più attenzionata è quella della Puglia, dove è stata appunto emessa l’allerta “media” (ricordiamo che sono tre le colorazioni, gialla, arancione e rossa), ma ci sono altre sei regioni dove l’allerta meteo è stata di colore giallo.

Tutta colpa della perturbazione che sta riguardando il nostro Paese da un paio di giorni e che porterà appunto una situazione di brutto tempo almeno fino alla giornata di domani, venerdì 6 dicembre 2024. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione per la regione Puglia per rischio idrogeologico, mentre la gialla è stata emessa per temporali su Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Inoltre, è stata emessa allerta gialla per rischio idraulico, quindi la possibilità che i fiumi si ingrossino, sulle regioni Calabria e Sicilia, mentre l’allerta gialla per rischio idrogeologico è stata diramata per Abruzzo, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

ALLERTA METEO OGGI 5 DICEMBRE 2024: NESSUNA SCUOLA CHIUSA

Anche per oggi non sono state comunque diramate ordinanza di chiusura delle scuole, di conseguenza tutti gli istituti scolastici saranno regolarmente aperti, e tutti gli studenti di ogni ordine e grado potranno recarsi sui banchi. Vediamo però la situazione meteo, che fotografa un’Italia quasi spaccata in due alla luce proprio dell’allerta meteo emessa. Al nord ci sarà infatti un cielo sereno o poco nuvoloso, mentre al centro spazio a nuvole senza dubbio più consistenti, con possibilità di temporali e piogge.

Ci sarà anche la neve sull’Appennino dell’Abruzzo con una quota che si abbasserà a 1.100 metri circa, mentre al sud spazio a rovesci e temporali in particolare sul Salento, in Puglia, nonché sulla costa ionica della regione Calabria e in Sicilia, dove non sono da escludere anche fenomeni particolarmente intensi. Stando a quanto fa sapere il Centro Meteo Italiano, al nord è possibile la presenza di nubi basse in Emilia Romagna e in Lombardia, con una nuvolosità che aumenterà poi con il passare delle ore, soprattutto sul Nord Ovest.

ALLERTA METEO OGGI 5 DICEMBRE 2024: LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Situazione di tempo asciutto che proseguirà anche per tutta la serata e la notte, mentre le temperature saranno in lieve calo nelle minime mentre stazionarie le massime, con venti deboli. Al Centro, come accennato sopra, possibili piogge su alcune zone adriatiche, mentre sul versante tirrenico sarà sereno o poco nuvoloso. Non saranno presenti variazioni significative nel corso della giornata, anche se in serata è possibile che le piogge aumentino sulla zona dell’Adriatico, così come le nevicate. Le temperature sono date in aumento sulle minime e stazionarie nelle massime.

Infine le regioni del Sud, con situazione instabile di primo mattino, visto che si alterneranno schiarite a piogge, soprattutto sulla zona della costa. Nel pomeriggio non sono previste delle variazioni, ma la situazione dovrebbe peggiorare in serata e in nottata, con temporali su gran parte delle regioni. Le temperature sono comunque date in rialzo nelle minime, ma occhio alle massime che saranno invece in calo o stabili.