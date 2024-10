Quella di oggi, sabato 19 ottobre 2024, sarà un’altra giornata di allerta meteo in gran parte della nostra penisola. Ancora una volta la perturbazione che giunge dal nord dell’oceano Atlantico porterà su numerose regioni d’Italia pioggia e in generale maltempo, anche se comunque le temperature resteranno su valori accettabili. La situazione più critica per oggi resta quella dell‘Emilia Romagna, regione per cui la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di colore rossa.

In altre sette regioni, invece, l’allerta sarà di colore arancione più la gialla in 14 regioni in totale. Si tratta quindi di una situazione di maltempo generalizzata che interesserà moltissime zone della nostra penisola, e che di conseguenza ha causato la chiusura anche di varie scuole in alcuni comuni dell’Emilia Romagna ma anche in Campania e Calabria.

ALLERTA METEO OGGI, LA SITUAZIONE IN TUTTA ITALIA

Ma vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci oggi, a cominciare dall’allerta meteo rossa per la regione Emilia Romagna per rischio idraulico, di conseguenza vi è la forte possibilità che i fiumi esondino e l’attenzione è rivolta in particolare alla provincia di Reggio Emilia, Modena, Bologna, e lungo la costa, dove non sono da escludere dei nubifragi. Ricordiamo che l’Emilia Romagna è già stata falcidiata da una pesante ondata di maltempo poche settimane fa, oltre alle devastazioni della primavera 2023.

L’allerta meteo di colore arancione riguarda invece, oltre ad alcuni settori dell’Emilia Romagna, la regione Veneto quindi le regioni del sud Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata. Come sottolinea Fanpage saranno moltissime le scuole che resteranno chiuse soprattutto in Campania e Calabria, per via appunto dell’allerta meteo diramata, un elenco corposo composto dai comuni di Catanzaro, Cutro, Soverato, Bagnara Calabra, ma anche Cirò Marina, Petilia Policastro e molti altri ancora.

ALLERTA METEO OGGI E SCUOLE CHIUSE

In merito invece alle scuole chiuse nella regione Campania, resteranno con i cancelli serrati gli istituti di ogni ordine e grado di Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Marano, Melito, Piano di Sorrento, San Giorgio a Crmano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense, Nocera inferiore, Sarno e molti altri ancora.

Alla luce dell’allerta meteo vediamo quali previsioni attenderci, a cominciare da oggi, sabato 19 ottobre 2024, con precipitazioni attese già dal mattino a nord est ma anche sul centro sud e la Sicilia, Piogge anche in Lombardia e Liguria nel pomeriggio, quindi in serata in Piemonte e nella zona nord della Sardegna. Per la giornata di domani, invece, pioggia al nord ovest in mattinata così come in Emilia, mentre al pomeriggio sole al nord est, con tempo asciutto anche se cielo nuvoloso. Possibili piogge al centro nel Lazio e nel Molise, con schiarite in serata, mentre tempo molto instabile al sud e sulle isole, in particolare su Basilica, Calabria e Sardegna. Sono attesi aggiornamenti nel corso di tutta la giornata.