Forte ondata di maltempo in Sardegna nella giornata di venerdì 16 agosto. Violenti temporali, allagamenti, trombe d’aria e grandinate si stanno registrando sulle varie province dell’isola, tanto che in più di un caso sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, insieme alla protezione civile, per tentare di soccorrere le persone in difficoltà. In poche ore gli abitanti hanno visto cambiare il tempo in maniera repentina: dai 35 gradi di questa mattina si è passati ai 24 nel pomeriggio, con violenti temporali. A Oschiri, paese in provincia di Sassari, il maltempo ha provocato un fiume di ghiaccio che ha invaso le strade.

Le immagini riprese dai cittadini hanno fatto il giro del web: interi cumuli di ghiacci si vedono scivolare via per le strade del paese. Tantissima pioggia e soprattutto grandine, fino a dieci centimetri, sono cadute sul paese e su quelli vicini, tanto che diverse cantine sono state allagate, mentre i tombini sono saltati. Il sindaco del Comune, Roberto Carta, ha dato informazioni in merito alla situazione meteorologica su Facebook: “I vigili del fuoco stanno facendo i primi interventi nei casi in cui gli allagamenti superano i 30 cm d’acqua”. Da parte del primo cittadino, anche una raccomandazione alla popolazione ad utilizzare la massima prudenza, evitando spostamenti inutili che potrebbero compromettere la sicurezza delle persone.

Maltempo in Sardegna: acquazzoni anche in provincia di Nuoro

Non solo la provincia di Sassari. L’intera Sardegna è stata improvvisamente scossa da un forte maltempo che ha causato non pochi disagi. Una bomba d’acqua ha sorpreso il comune di Fonni, in provincia di Nuoro, ai piedi del monte Gennargentu. Un fiume di pioggia ha invaso le strade del paese mentre poco lontano, la strada statale 131 all’altezza di Nuoro, ha visto alberi cadere sulla carreggiata, costringendo i vigili del fuoco all’intervento. Al momento non si registrano fortunatamente né morti né feriti.